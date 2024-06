Speváčka Erika Elien vydáva skladbu Hlavu hore

Bratislava 7. júna (TASR) - Speváčka Erika Elien vydáva svoju druhú autorskú pieseň s názvom Hlavu hore. Má byť povzbudením pre všetkých, ktorí si v živote prechádzajú ťažším obdobím s víziou v lepšie zajtrajšky. S hudbou jej dopomohol talentovaný holandský producent David de Koning a finálnu podobu dostala skladba v štúdiu Randal Records pod vedením Zoliho Tótha.



"Cítila som, že potrebujem dať povzbudenie ľuďom, ale aj sama sebe. V mojom osobnom aj pracovnom živote sa udialo veľmi veľa zmien a niektoré z nich boli ťažko stráviteľné. Inými slovami, vytrápili ma, ale dnes už viem, že boli potrebné," hovorí speváčka.



Speváčka Erika Elien sa po niekoľkých rokoch v symfonicko - metalovej kapele Symfobia rozhodla pre veľkú zmenu. Vydala sa na sólovú dráhu a v inom žánri. Hneď pri oznámení sólovej dráhy priznala, že potrebuje zjemniť. Medzi fanúšikmi a slovenskými rádiami sa už udomácnila jej prvá skladba z pripravovaného albumu Nie si v tom sám. Ide o baladu, v ktorej sa snaží povzbudiť ľudí trpiacich depresiou, či iným duševným ochorením.



"Posledné mesiace som sa venovala komponovaniu nových piesní. Trvalo nejaký čas, kým som našla správnych ľudí a správny spôsob, ako to dať všetko dokopy. Rozhodla som sa vydať ešte dve skladby samostatne ako single a potom ponúknem fanúšikom celé EP," dodáva Erika.



Ku skladbe vychádza aj videoklip, ktorý speváčka natáčala s tímom Lexis Production pod režisérskou taktovkou Adama Lapšanského. Klip sa natáčal v priestoroch kultúrneho domu v Drážovciach na začiatku mája. Námet obrazového materiálu súvisí s textom a keďže sa v ňom spieva o daždi, rozhodli sa to spolu s tvorcami využiť.



"Video je o tom, že možno spadneš stokrát, ale ak to nevzdáš a zakaždým sa postavíš, tak na stoprvýkrát príde vytúžená odmena. Tak ako spievam v skladbe - tú horu zdoláš, tak tanečnica zdoláva vo videoklipe tú svoju," zakončila Erika.











Hlavu hore klip: