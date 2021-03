Speváčka Griff je prvou víťazkou cien Brit Awards 2021

Bratislava 23. marca (TASR) – Mladá, 20-ročná britská speváčka Griff získala ocenenie Brit Awards 2021 v kategórii Rising Star, čo je niekdajšia cena kritikov. Pred ňou sa z takéhoto ocenenia radovali napríklad Adele, Ellie Goulding alebo Sam Smith. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.







„Ešte teraz počujem, ako kričím radosťou do telefónu, keď mi oznamovali víťazstvo. Točí sa mi z toho hlava,“ nadšene priznáva speváčka. „Je to malý zázrak, že sa mi podarilo preraziť počas pandémie,“ doplnila. Sarah Faith Griffiths, známa ako Griff, je najnovším objavom ostrovnej hudobnej scény. Na prelome roka sa dostala do najužšieho výberu v sledovanej ankete BBC Sound Of 2021, ktorá hľadá budúce hviezdy, a teraz narastajúcu popularitu a hudobný talent potvrdila aj v prvej oceňovanej kategórii britských výročných cien. Slávnostný ceremoniál Brit Awards sa tento rok bude konať v máji, keď sa predpokladajú miernejšie epidemické opatrenia, cena kritikov však bola tradične vyhlásená v predstihu.



Speváčka, ktorej poznávacím znamením je dlhý čierny vrkoč, má po rodičoch jamajsko-čínske korene. Okrem hudby sa venuje aj módnemu návrhárstvu, väčšinu kostýmov, ktoré si oblieka v klipoch a pri fotení, si robila sama. Minulý rok si spoločnosť Disney vybrala jej pieseň Love Is A Compass pre tradičnú vianočnú kampaň. Ako skladateľka bola Griff nominovaná na Ivor Novello Awards, udeľovanú najlepším autorom, a spolupracovala s populárnou dvojicou Honne na skladbe 1,000,000 x Better. V novembri 2019 vydala EP The Mirror Talk. Tento rok jej hudobná kariéra naďalej stúpa a v januári vydala aj aktuálny singel Black Hole.