Speváčka Karmen Pál-Baláž predstavuje novinku Pripútaná

Bratislava 6. augusta (TASR) - Speváčka Karmen Pál-Baláž predstavuje novinku s názvom Pripútaná, odkrýva v nej doposiaľ najväčšiu časť svojho súkromia. Karmen je nielen interpretkou tejto skladby, ale prvýkrát autorkou hudby a textu, čo je pre ňu úplne nová skúsenosť. Videoklip sa nakrúcal na Kanárskych ostrovoch a má symbolizovať tú nesmelšiu, smutnejšiu časť speváčky, v kontraste s jej slobodnou stranou, ktorá sa už viac nebojí kráčať smerom, ktorým ju ťahá srdce. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Ťažšie chvíle v osobnom aj v pracovnom živote, ktoré sa obvykle spájajú s rôznymi dilemami, ráznymi rozhodnutiami a odhodlaniami, sa nevyhli ani speváčke Karmen Pál-Baláž. V jej prípade boli nahromadené impulzy také silné, až vyústili do novej skladby Pripútaná. Tú rodáčka z Rožňavy predstavuje verejnosti práve v týchto dňoch.



"Nejde o love song, ako by sa mohlo zdať. Pripútaná je o mne a o mojej ceste. Je o tom, ako veľmi ma srdce ťahá vykročiť, vybočiť z vychodených ciest a pohnúť sa za mojimi snami. Táto skladba je pre mňa veľký krok, prvý raz som totiž autorkou textu aj hudby, čo je pre mňa celkom nová skúsenosť," uviedla pre médiá speváčka.



O videoklip z Kanárskych ostrovov sa postaral Ondrej Kudyn, režisér a kameraman, s ktorým Karmen v minulosti spolupracovala pri skladbe Púšťam ťa. "Samotný videoklip má symbolizovať to nesmelé, smutnejšie ja, kde veľmi chcem, ale neviem sa pohnúť ďalej, a to v kontraste s mojou slobodnou stranou, ktorá sa už viac nebojí kráčať smerom, ktorým ma srdce ťahá," spresňuje hlavnú ideu klipu Karmen.