Bratislava 10. januára (TASR) – Britská spevácka legenda Rod Stewart oslávi 75. narodeniny. V londýnskej štvrti Highgate sa 10. januára 1945 narodilo piate dieťa škótskych rodičov Roberta a Else Stewartovcov, syn Roderick David Stewart. Ako najmenší bol v rodine miláčikom, o školu sa veľmi nezaujímal. Celá rodina žila futbalom a hlavne na želanie matky sa mal stať profesionálnym hráčom. Mal šestnásť, keď v otcovom zastúpení podpísal zmluvu s druholigovým FC Brentford s platom osem libier týždenne. Po mesiaci však z klubu odišiel. Otec ho chcel vydediť, matka smútila nad stratenou futbalovou kariérou.



Po skončení školy pracoval krátko ako dizajnér. Nechal si narásť vlasy a venoval sa gitare. Vo štvrti Soho sa zoznámil so skupinou beatnikov a spolu hrali po uliciach folk. V lete 1962 precestoval ako pouličný muzikant s bendžom postupne Belgicko, Francúzsko, Taliansko aj Španielsko. V Barcelone ho zadržali pre tuláctvo a konzulát ho prvým lietadlom poslal domov. Aby mal z čoho žiť, pracoval ako hrobár na cintoríne v rodnej štvrti Highgate. V roku 1963 nastúpil ako zborový spevák a hráč na fúkacej harmonike do skupiny Five Dimensions, táto sprevádzala speváka Jimmyho Powella.



Long John Baldry & Hoochie Coochie Men, Steampacket, Shotgun Express, to boli ďalšie skupiny, v ktorých hral, od roku 1967 v kapele Jeff Beck Group. Na jar 1969 odišiel zo skupiny Small Faces spevák a gitarista Steve Marriott, na post gitaristu nastúpil Ron Wood a miesto speváka obsadil Rod Stewart. Skupina si zmenila názov na Faces. Okrem nahrávok so skupinou sa venoval aj sólovej tvorbe. V júli 1971 mal prvý veľký dôvod na oslavu, anglický aj americký rebríček albumov viedol s albumom Every Picture Tells A Story. Hitmi z neho boli piesne Reason To Believe a hlavne Maggie May, tá bola na čele hitparády päť týždňov.



V septembri 1975 viedla anglickú hitparádu skladba Sailing. V závere roka 1975 sa skupina Faces rozchádza. Rodov priateľ gitarista Ron Wood nahradil Micka Taylora v skupine Rolling Stones a Rod Stewart sa definitívne vydal na sólovú dráhu. Už v júni 1976 vydáva úspešný album A Night On The Town a v júli 1979 prvý kompilačný album Best Of Rod Stewart. Z búrliváka sa stal 'kľuďas', hodnotila Roda Stewarta hudobná kritika v polovici roku 1977.



Od marca 1975 žil Rod Stewart v Spojených štátoch, ďalej vydával úspešné single a album a, samozrejme, koncertoval. V polovici 80. rokov bol rovnako úspešný v Anglicku aj v Spojených štátoch. V závere 80. rokov vydal dva albumy, usporiadal veľké americké turné. Dušou ostal futbalistom a pri koncertoch zabával publikum tým, že vykopával lopty do hľadiska. Vďaka tejto zábave mal aj niekoľko súdnych sporov, keď sa ľudia v hľadisku pri chytaní lopty zranili. Jeho hlas spolu so Stingom a Bryanom Adamsom poznajú fanúšikovia z piesne All For Love, nahranej pre film Traja mušketieri v roku 1992. Úspešné boli albumy Vagabond Heart a When We Were the New Boys, oba sa dostali na druhé miesto. V októbri 2012 vydal aj vianočný album Merry Christmas, Baby.



Diskografia Roda Stewarta je rozsiahla, v anglickej singlovej TOP 40 mal 48 piesní, šesť z nich na prvom mieste, v Spojených štátoch ich bolo v TOP 40 celkom 32, štyri z nich na prvom mieste. Jeho úspešnú spevácku a skladateľskú dráhu dokumentuje 30 vydaných štúdiových albumov, najnovší Blood Red Roses vyšiel v septembri 2018. K diskografii patria aj štyri live a 26 kompilačných albumov, najnovší You're in My Heart: Rod Stewart with the Royal Philharmonic Orchestra vyšiel v novembri 2019.



Rod je tretíkrát ženatý, má osem detí, najmladším je Aiden Patrick Stewart, ktorý sa narodil 16. 2. 2011. Je jedným z najpredávanejších umelcov, predaj platní prevýšil 120 miliónov výliskov. Vo februári 2005 dostal cenu Grammy za najlepší tradičný popový vokálny album Stardust...The Great American Songbook: Vol III. V októbri 2005 dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v roku 1994 ako sólového speváka a v apríli 2012 ako člena skupiny Faces. Americký hudobný týždenník Billboard ho v decembri 2019 zaradil na 15. miesto v stovke najúspešnejších umelcov všetkých čias.