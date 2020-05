Speváčka Lenny vydáva nový album Weird & Wonderful

Bratislava 18. mája (TASR) – Česká autorka a speváčka Lenny vydáva nový album, na ktorom pracovala štyri roky. Novinka s názvom Weird & Wonderful zaujme žánrovou pestrosťou, spracovaním a produkčnými vychytávkami Ondřeja Fiedlera, ktorý produkoval už druhý album mladej speváčky. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Debutový album Hearts otvoril pre Lenny cestu na európsky hudobný trh a interpretka je zvedavá, kam sa ďalej posunie s novinkou Weird & Wonderful. Opäť sa držala svojho osvedčeného tímu, ale zašla aj do zahraničia, kde pod krídlami producentov Clinta Murphyho a Marcusa Trana vznikol druhý duet s Marpom. Album Weird & Wonderful vychádza 22. mája.



„Debutová platňa Hearts mi do života vniesla veľmi veľa pozitív, zážitkov a otvorila mi cestu na európsky hudobný trh. To je to očakávanie, ktoré od novej platne mám ja, kam ďalej ma to všetko posunie,“ komentuje Lenny.



Fiedler o druhom produkovanom albume hovorí, že je oproti prvému temnejší a zároveň uletenejší. „Od okolia som cítil tlak, s čím prídeme, ale snažili sme sa neriešiť, či sa to bude niekomu páčiť alebo nie. Na platni sme ja i Lenny nechali veľký kus seba,“ uviedol.



Album vznikal naozaj dlho a tentoraz sa práce na ňom uskutočňovali oddelene. „Prvú demo snímku som mala pripravenú v októbri 2016 a posledná pieseň vznikla dokonca necelý týždeň pred odovzdaním albumu,“ hovorí Lenny.



Počas tohto obdobia triedila a zahadzovala nápady, pretvárala melódie, pracovala na singloch a videonahrávkach a v kooperácii s producentmi dávala priechod kreativite, ktorá sa na albume odráža.



„Milujem, keď sa prepoja všetky stránky práce aj príprav a hudbu, grafiku i koncerty spojuje emočná, ale tiež vizuálna tematika. To je podľa môjho názoru to, čo robí interpreta skutočne charakteristickým,“ komentuje svoju prácu speváčka.



Lenny si potrpí na vizuálnej stránke a venuje jej veľa času, energie aj extra peniaze. „Hodiny strávim nielen nad muzikou, ale i nad grafikou, keď hľadám inšpiráciu, vytváram moodboardy, vystrihujem fotky, lepím dohromady rôzne koláže a píšem nekonečne dlhé emaily, aby som čo najkonkrétnejšie svojmu tímu opísala, akú mám v hlave predstavu,“ dodáva.



„Weird & Wonderful je album, ktorým sa mi podarilo povedať všetko, čo som chcela,“ uzatvára Lenny.