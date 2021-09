Legendárna speváčka Marika Gombitová má 65 rokov

Ceny víťazov súťaži medzinárodného festivalu populárnej piesne- Bratislavská lýra 77 - odovzdali v nedeľu 12.júna v bratislavskom filmovom klube. V čs. skladateľskej sútaži rozhodnutím poroty získala zlatú Bratislavskú lýru 77 pieseň skladateľa Jána Lehotského a textára Kamila Peteraja Úsmev v podaní bratislavskej skupiny Modus Foto: Archív TASR

XV. medzinárodný festival populárnej piesne Bratislavská lýra 80.Bronzovú lýru si odnáša pieseň skladateľa Jána Lehotského a textára Kamila Peteraja Tajomstvo hier, ktorú interpretovala Marika Gombitová, 25. mája 1980. Foto: TASR - Š. Puškáš

Zo slávnostného odovzdávania cien Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) za rok 2017, 20. septembra 2018 v Bratislave. Na snímke zľava spevák Miroslav Žbirka, speváčka Marika Gombitová získala Veľkú cenu SOZA a textár Kamil Peteraj. Foto: TASR - Jakub Kotian

Turany nad Ondavou/Bratislava 12. septembra (TASR) – Pre speváčku s nezameniteľným hlasom Mariku Gombitovú bola odrazovým mostíkom k štartu kariéry Bratislavská lýra a členstvo v kapele Modus. Veľa skladieb zložila aj otextovala sama, jej dvorným textárom je Kamil Peteraj. Jej pieseň Vyznanie zo 70. rokov zvíťazila v roku 2007 v súťaži Hit storočia.Od narodenia niekoľkonásobnej držiteľky Slávika a mnohých iných ocenení uplynie v nedeľu 12. septembra 65 rokov.Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v obci Turany nad Ondavou. S hudbou bola v spojení od detstva. Jej otec hral na klavíri a na husliach a ona sama navštevovala Ľudovú školu umenia. Ako dvanásťročná sa stala členkou kapely svojich bratov.Keďže ju na štúdium na konzervatórium neprijali, študovala strojnícku priemyslovku v Košiciach. Už v tomto období začala sprevádzať skupinu s názvom Profily (1971 – 1973).Zlomovým momentom však bolo pre speváčku stretnutie s Jánom Lehotským na plese športovcov, kde ju oslovil, aby sa pridala do skupiny Modus, kam sa začlenila v roku 1976. Spočiatku pôsobila ako vokalista a hráčka na bongá. Modus v roku 1977 zvíťazil s piesňou Úsmev na Bratislavskej lýre. O rok neskôr mladá speváčka získala na tomto festivale prvenstvo so skladbou Študentská láska.Striebornú priečku obsadila v roku 1979 legendárnou baladou Vyznanie, ktorú otextoval Kamil Peteraj a zložil Ján Lehotský. V tom istom roku nahrala debutový štúdiový album Dievča do dažďa. S Lehotským získala Gombitová bronzovú Bratislavskú lýru (1980) za duet Tajomstvo hier.Začiatkom osemdesiatych rokov sa Gombitová predstavila v hlavnej úlohe televízneho muzikálu Neberte nám princeznú (1981) autorky Alty Vášovej (hudbu skomponoval Dežo Ursiny, texty napísal Ján Štrasser). V muzikáli si zahral aj spevák Miroslav Žbirka, česká speváčka Marie Rottrová, či herec Luděk Sobota.Život Mariky Gombitovej navždy poznamenala dopravná nehoda 30. novembra 1980. Po vážnom zranení ostala speváčka pripútaná na invalidný vozík. Napriek týmto nešťastným okolnostiam sa už pol roka po nehode predstavila na Bratislavskej lýre (1981) ako hosťujúca speváčka.V 80. rokoch minulého storočia jej vyšli albumy Môj malý príbeh (1981) a Slnečný kalendár (1982). Speváčka bola odhodlaná pokračovať v koncertovaní. Dvojalbum Mince na dne fontán (1983) jej priniesol Zlatý erb Opusu za najlepšiu nahrávku roka.Hudobníčka zároveň opustila Modus a vydala sa na sólovú dráhu. Rok na to fanúšikov potešila platňou No.5. Nasledovali albumy Voľné miesto v srdci (1986) a Ateliér duše (1987). Na ňom je aj pieseň Neznámy pár, ktorú nahrala s Karlom Gottom.Medzi najznámejšie Gombitovej hity z tohto obdobia storočia patria V slepých uličkách (s Miroslavom Žbirkom), Územie zázrakov, Muž nula, Zem menom Láska, Adresa ja, adresa ty, Chlapci v pasci, Správne dievčatá, V období dažďa či Koloseum.V máji 1989 koncertoval v Bratislave spevák a skladateľ Stevie Wonder. Gombitová si zaspievala na večierku, kde uznávaný hudobník usporiadal jam session. Pieseň Kam idú ľudia? z rovnomenného albumu, ktorý vznikol spolu s Andrejom Šebanom (1990), venovala tomuto slávnemu americkému muzikantovi.Album Zostaň vyšiel v roku 1994. O dva roky získala cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov za celoživotný prínos a rozvoj slovenskej populárnej hudby. Deväťdesiate roky reprezentujú skladby ako Babylonia, Dvaja, Úlomky spomienok (pocta čínskej poézii), Paradiso, Zostaň, Mama, kde si?V roku 2000 zložila aj otextovala pieseň Prosba. Veľký úspech zaznamenali aj duetá s Miroslavom Žbirkom Nespáľme to krásne v nás (2001) a Tajnosľubná (2005). V roku 2007 naspievala skladbu Tak som chcela všetkých milovať (pôvodný názov Sfúkni mi už dych) z muzikálu Adam Šangala.Titulnú skladbu Ten príbeh za náš sen stál nahrala pre rozprávku Sedem zhavranelých bratov (2015). Objavila sa aj na turné Road to Abbey Road Mira Žbirku (2016) a pri príležitosti 60. narodenín vystúpila na galakoncerte, na ktorom sa okrem nej zúčastnili aj ďalší interpreti z Česka a Slovenska.V januári 2018 si Marika Gombitová prevzala ocenenie Pribinov kríž I. triedy a získala aj veľkú cenu SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského) za celoživotné dielo. Marika Gombitová a producent a DJ Robert Burian tento rok potešili fanúšikov remixom skladby V období dažďa. V máji budúceho roka má speváčka vystúpiť na koncertoch, ktoré nesú názov Vyznanie Mariky Gombitovej.