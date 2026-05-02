< sekcia Magazín
Speváčka Martina Comisso predstavuje novú pieseň Chce ťa mať pri sebe
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Speváčka a moderátorka Martina Comisso sa rozpráva vo svojej pesničke sama so sebou. V novej skladbe Chce ťa mať pri sebe odkazuje sebe aj ostatným ženám, že vzťah, v ktorom nie ste prioritou pre muža, je stratený. Vychádza z vlastnej skúsenosti. Stretla sa s mužom, ktorý jej v istých obdobiach vyznával lásku, v istých obdobiach bol chladný a zásadne nečitateľný. TASR informovala samotná speváčka.
Martina poukazuje na toxickú dynamiku niektorých vzťahov, v ktorých vzniká chaos. „Neviete, ako to vlastne bude pokračovať. V istých obdobiach dúfate, že to má svetlú budúcnosť a v istých obdobiach viete, že toto celé je len ilúzia. Pravda je taká, že chlap, ktorý s vami chce byť, s vami jednoducho je a ak by sa pre vás rozhodol, urobil by zásadný krok k vám už dávno,“ hovorí speváčka o mužoch, ktorí sa objavujú v živote ženy, ale nie naplno.
K pesničke je natočený videoklip v sále tanečnej školy na Laurinskej ulici v Bratislave, kam Martina chodieva pravidelne tancovať. Keďže je odjakživa spätá s klavírom, aj keď ho nikdy neštudovala, v klipe nesmel chýbať. Prezradila, že tento priestor aj farebný hudobný nástroj ju už dávno fascinovali. „Vďaka môjmu kamarátovi Michalovi, ktorý sa tomu venuje už dlhé roky, sme to natočili veľmi rýchlo. V klipe si zahral aj profi herec Ľuboš Hrbal,“ dodala.
Martina na pesničke spolupracovala s klaviristom a aranžérom Pavlom Bartovicom, ktorý sa podieľal aj na jej predošlej tvorbe. Člen skupiny Modus a Elán produkoval okrem iných aj víťaznú skladbu Košického zlatého pokladu s názvom Putá. Zároveň stojí aj za pesničkami, ktoré Martina vydala práve v spolupráci s legendárnou skupinou Modus.
