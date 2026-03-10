< sekcia Magazín
Speváčka Sarah C a Martin Harich predstavujú nový singel Starlight
K singlu vznikol aj videoklip, ktorý režíroval Peter Dráb alias PESO z DSFX Teamu.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenská speváčka Sarah C predstavuje nový singel Starlight, ktorý vznikol v spolupráci so spevákom a hudobníkom Martinom Harichom. Energická anglická skladba prináša pozitívnu atmosféru, tanečný groove a letnú náladu, ktorá poslucháčov okamžite prenesie na parket. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Novinka vznikla v štúdiu slovenského producenta Adissa (Adam Miščík), s ktorým Sarah C spolupracuje už dlhodobo. Producent stojí aj za viacerými jej predchádzajúcimi skladbami vrátane piesne Harmónia či projektu okolo albumu La vida colorida, na ktorom sa podieľal ako autor hudby a producent. Text aj hudbu k piesni Starlight tvorili spoločne všetci traja, Sarah C, Martin Harich a producent Adiss.
„Toto obdobie u mňa je obdobie featov so skvelými slovenskými interpretmi a som veľmi rada, že známy slovenský hudobník a spevák Martin Harich súhlasil, keď som ho oslovila na spoluprácu. Vznikol z toho skvelý anglický song, ktorý si už teraz môžete vypočuť na streamovacích platformách. Táto pesnička presne sedí na duet s Martinom, je to niečo v štýle Dancing in the Moonlight, ale samozrejme náš song je ešte lepší,“ hovorí s úsmevom Sarah C.
Pozvanie k spolupráci prijal spevák Martin Harich, ktorý patrí medzi najvýraznejšie slovenské hlasy svojej generácie. „Bolo mi veľkou cťou opäť prispieť k vzniku skvelého slovenského songu Starlight. Keď ma Sarah oslovila, hneď ma zaujala jej energia, ale priznám sa, že ma presvedčila ešte jedna, veľmi osobná vec. Fascinuje ma, ako otec aj mama Sarah svoju dcéru v tom, čo robí, úprimne a naplno podporujú,“ dodáva Martin Harich.
K singlu vznikol aj videoklip, ktorý režíroval Peter Dráb alias PESO z DSFX Teamu. Klip sa nesie v odľahčenej a hravej atmosfére, jeho cieľom je preniesť divákov do sveta bez starostí, kde vládne radosť, hudba a tanec. Dynamické vizuály podčiarkujú energiu skladby a podporujú jej ambíciu stať sa jednou z letných hudobných noviniek.
