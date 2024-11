Speváčka Sash predstavila nové EP s rovnomenným názvom Sash

Bratislava 25. novembra (TASR) - Speváčka a autorka Alexandra Okálová, známa ako Sash, predstavila vo štvrtok (21. 11.) v Bratislave nové EP s rovnomenným názvom Sash. Novinka, ktorá vychádza na digitálnych platformách, ponúka sedem skladieb. Sú nimi Nie sme iba náhodou, Ticho, Jeden z milióna, Iba ty, Diamant, Old Money a Porcelán. Všetky texty napísala autorka.



Zároveň s premiérou EP predstavila Sash aj nový singel a videoklip ku skladbe Ticho. Je výpoveďou o vzťahu, v ktorom sa dvaja ľudia odcudzili. Vytratila sa z neho úprimnosť a neha, ostalo len bolestivé prázdno. Napriek bolesti však Sash dúfa, že sa raz ešte stretnú a budú sa vedieť porozprávať ako dvaja dospelí ľudia. Ticho má na EP špeciálne miesto, pretože v nej ako v jedinej môže fanúšik počuť živé bicie, ktoré majstrovsky ovládol jeden z najlepších bubeníkov na Slovensku Martin Valihora. Všetky skladby na EP vznikli pod taktovkou producenta Maxxa Miklosa, ktorý ukázal, že dokáže produkovať viaceré žánre.



"Moje EP sa volá Sash, je eponymné, lebo som nevedela vybrať, ktorá pesnička by mala definovať to CD, keďže je to celé také veľmi farebné, ale stále som to ja. Tak som si povedala, že sa bude volať tak ako ja. Je na ňom sedem skladieb, každá, dovolím si tvrdiť, je iná. Môžem si to dovoliť, keďže začínam sólovo od znova a môžem experimentovať, lebo ešte nie som zaškatuľkovaná. Nájdete na ňom žánre od popu, trocha rocku až po RnB," uviedla pre TASR speváčka.



Speváčka, skladateľka a textárka Sash začínala spevácku dráhu v skupine Feed The Cat, od roku 2008 účinkuje dodnes so skupinou Funkiez. Spolupracovala aj s inými interpretmi, medzi nimi s Tinou, Darou Rolins či Petrom Lipom. Pod pseudonymom Sash, ako ju od mlada volal jej otec, vydala v apríli prvú autorskú skladbu v slovenčine Iba ty.