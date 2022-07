Speváčka Veronika Rabada prichádza s novým albumom Sukne

Bratislava 8. júla (TASR) - Speváčka Veronika Rabada vydáva nový album Sukne. Vznikal počas dvoch rokov koronavírusových opatrení, prevažne v čase, keď nebolo možné koncertovať. Ponúka 15 piesní, nových autorských aj úprav tradičných slovenských, srbských, rómskych a rusínskych ľudových piesní. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



"Nový album začína vznikať prakticky hneď, keď je ten predošlý hotový. Na albume Sukne sa výrazne podpísala zanietenosť a hudobné majstrovstvo všetkých tvorcov, muzikantov a hostí, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať," povedala o vzniku nového albumu speváčka.



Významné miesto medzi skladbami majú a capella verzia rusínskej piesne Oj verše, mij verše s hosťujúcim speváckym zborom Romana Sladkopevca a pocta slovenskej ľudovej piesni Červené jabĺčko, ktorá je zároveň poctou herečke a speváčke Zore Kolínskej.



"Odmalička milujem skladbu Červené jabĺčko a vždy som ju chcela mať na svojom albume. A práve z detských čias mi zostala v hlave jej podoba, ktorú spievala Zora Kolínska. Pri našej verzii sme vychádzali z pôvodného aranžmánu Petra Smékala, ktorý sme dotvorili ako 'tribute' našej legendárnej speváčke," objasnila Rabada.



Ako autori hudby sa na albume Sukne okrem Veroniky Rabada a Michala Brandysa podieľali aj Zoltán Šallai, Zuzana Eperješiová, Milan Maťaš a Matúš Pavlík. Dva single z albumu vznikli v spolupráci s hudobným producentom a skladateľom Martinom Kavuličom. Skladba Radosť mám vznikla ešte v roku 2020 a druhý singel Letela by som spolu nahrali takmer o rok neskôr.



"Po nejakom čase od nahratia skladby Radosť mám sa mi prihlásil Martin, že by sme spolu mohli ešte niečo urobiť. Vrátili sme sa k textom, ktoré som mu už predtým poslala. Vybrali sme text od Vlada Krausza a doslova zo dňa na deň mi poslal demo skladby Letela by som. Páčila sa mi jej ľahkosť a príjemná atmosféra, tak sme ju nahrali. Môj nový manažér vymyslel, že k nej urobíme najprv tzv. demo video, ktoré má ľudí upútať na hudbu a text tým, že sa v obraze neodohráva nič podstatné. Ale už dlho máme námet aj na regulárny videoklip, ktorý, dúfam, stihneme nakrútiť už čoskoro," povedala o novom singli a špeciálnom klipe speváčka.











