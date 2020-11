Spevák a gitarista Neil Young oslávi 75. narodeniny

Bratislava 12. novembra (TASR) – Známy kanadský spevák, skladateľ a gitarista Neil Young oslávi vo štvrtok 12. novembra svoje 75. narodeniny.



Neil Percival Young sa narodil 12. novembra 1945 v kanadskom Toronte. Jeho otec bol známy športový novinár, matka mala amerických a francúzskych predkov. Krátko po jeho narodení sa rodina presťahovala do Omemee v Ontáriu. V roku 1952 dostal detskú obrnu, po vyliečení rodina žila krátko na Floride. Odtiaľ odišli Youngovci do Winnipegu, neskôr späť do Toronta. Tu sa Neil Young začal zaujímať o populárnu hudbu. V roku 1960 sa rodičia rozviedli, starší brat Bob ostal pri otcovi, Neil ostal s matkou.



Na strednej škole vo Winnipegu založil Neil Young prvú skupinu Jades. Hral v niekoľkých inštrumentálnych kapelách a kvôli hudbe aj prerušil štúdium. Youngovou prvou stabilnou kapelou boli The Squires, vo Fort William nahrali sériu demosnímok od miestneho producenta Raya Dee. Tu sa prvýkrát stretol Stephenom Stillsom.







Keď sa dostali do Los Angeles, Neil Young, Bruce Palmer a Dewey Martin založili v rmarci 1966 formáciu Buffalo Springfield. Ich štýl bol zmesou folku, country, psychedelickej hudby a rocku. V decembri 1966 vydali debutový eponymný album Buffalo Springfield. Vyšli z neho tri single, najúspešnejším bola skladba For What It's Worth. Ako sa neskôr ukázalo, bola ich celkovo najúspešnejšia v singlovom rebríčku. Rozišli sa v roku 1968 a celkovo vydali tri albumy, tretí Last Time Around vyšiel v závere júla 1968.



V máji 1968 založil Youngov spoluhráč Stephen Stills formáciu Crosby, Stills & Nash. V auguste 1969 sa rozšírili na štvoricu, keď pribudol práve Neil Young. Od tohto dátumu účinkovali pod názvom Crosby, Stills, Nash & Young. Vydali dvanásť albumov, najúspešnejším z nich bol Deja Vu, vydaný v marci 1970, ktorý sa v rebríčku dostal na prvé miesto. S troma prestávkami účinkovali až do roku 2015.



Neil Young má na svojom konte úctyhodných 39 sólových albumov. Svoj debut vydal v januári 1969. Najúspešnejším zo všetkých je v poradí štvrtý album Harvest, ktorý vyšiel vo februári 1972, ten bol na prvom mieste v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii aj Anglicku. Z neho pochádza aj Youngov najväčší hit Heart Of Gold, jeho jediná singlová hitparádová jednotka. Najnovším je Colorado z októbra 2019, ktorý nahral so sprievodnou skupinou Crazy Horse.



Young bol jedným z účinkujúcich na charitatívnom koncerte Live Aid v júli 1985. Zložil pesničku o únose lietadla na pamiatku cestujúcich spoločnosti United Airlines, ktoré sa po útoku teroristov 11. septembra 2001 zrútilo v Pensylvánii. Rozhlasové stanice ju vysielali, ale z úcty k zosnulým sa komerčne nepredávala. Young ju zaradil na album Are You Passionate?



Hudobná akadémia mu v januári 2010 udelila titul Osobnosť roka. Pre hudobný projekt PonoMusic vyzbieral v roku 2014 viac ako šesť miliónov dolárov. Bol jedným zo šestice ikonických predstaviteľov svetového rocku, ktorá sa predstavila v októbri 2016 na megakoncerte s názvom Desert Trip v juhokalifornskom meste Indio. V decembri 2017 vydal album The Visitors a na internete zadarmo sprístupnil všetky svoje piesne.



V auguste 2020 zažaloval amerického prezidenta Donalda Trumpa za porušenie autorského práva. Spevák nesúhlasil s použitím svojich piesní počas prezidentových predvolebných kampaní. Bez jeho súhlasu použil Trump známe Youngove hity Rockin' in the Free World a Devil's Sidewalk. Za rovnaké porušenie autorských práv Young kritizoval Trumpa už v roku 2018.



Young je držiteľom vyznamenania Order of Canada, dostal ho v decembri 2009, získal tri ceny Grammy. V roku 1995 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy ako sólového umelca a v roku 1997 potom spoločne so skupinou Buffalo Springfield.