Spevák Adonxs bude koncertovať na Szigete

Bratislava 22. mája (TASR) - Adam Pavlovčin, známy aj pod umeleckým menom Adonxs, bude 13. augusta koncertovať na jednom z najväčších a najlepších európskych festivalov – maďarskom Szigete. Jeho meno bude v line - upe popri hviezdach ako Billie Eilish, Imagine Dragons, David Guetta, Florence + the Machine, Lorde, Macklemore či Niall Horan. Aj Česko bude mať na Szigete svojho zástupcu, bude ním popredná tvár českej rapovej scény Smack One. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



"Sziget je môj prvý medzinárodný festival takýchto veľkých rozmerov. Som nesmierne vďačný a nadšený, že môžem odohrať svoj celý hodinový set, v ktorom zaznejú všetky skladby z debutového albumu Age of Adonxs’ ako aj ďalšie, zatiaľ nevydané novinky. Verím, že toto je prvý krôčik k európskemu publiku a nebude posledný," hovorí o vystúpení na Szigete Adonxs.



Fanúšikom z celého sveta sa predstaví 13. augusta na Europe stage. Na tomto pódiu Sziget prezentuje najväčšie hudobné talenty z celého sveta, ktoré majú šancu o pár rokov preraziť na svetovej či európskej hudobnej scéne. Tento rok spolu s Adonxsom na Europe stage budú koncertovať aj Amber Run, Stains The Canvas, Call Me Karizma či NOËP.



Sziget festival sa v roku 2023 uskutoční od 10. do 15. augusta na budapeštianskom ostrove Óbudai v širšom centre Budapešti. Fanúšikovia sa môžu tešiť na Imagine Dragons, Billie Eilish, Florence + the Machine, ďalšími sú David Guetta, Macklemore, Lorde, Mumford & Sons, Niall Horan, Sam Fender, Frank Carter & The Rattlesnakes, Nothing But Thieves, Viagra Boys, Macklemore či Mumford & Sons.







Adonxs videoklip Moving On:







Adonxs videoklip Game: