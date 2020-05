Spevák Bryan Adams zožal kritiku za svoj komentár o koronavíruse

Ottawa 13. mája (TASR) - Na kanadského rockového speváka Bryana Adamsa sa zniesli pobúrené reakcie a obvinenia z protičínskeho rasizmu po tom, ako v pondelok zverejnil na sociálnych sieťach tirádu o tom, ako ho koronavírusová pandémia prinútila zrušiť jeho vystúpenia v Londýne, naplánované na tento týždeň.



Adams (60) na Twitteri a Instagrame napísal, že jeho koncerty v Royal Albert Hall boli zmarené vďaka "chamtivým darebákom, ktorí pojedajú netopiere, predávajú zvieratá na mokrých trhoch a vytvárajú vírus", citovala v utorok z jeho statusu tlačová agentúra AFP.



Podľa jeho ďalších slov "teraz svet stojí, nehovoriac o tisícoch (ľudí), ktorí trpia alebo podľahli tomuto vírusu". Adams zároveň vyzval Číňanov, aby sa stali vegánmi.



Zatiaľ čo skupiny bojujúce za práva zvierat jeho výzvu nejesť mäso ocenili, iní si jeho komentár pretkaný vulgarizmami vysvetlili ako protičínsky.



"Je to veľmi nezodpovedné a rasistické," uviedla pre AFP Amy Goová z Čínskokanadskej národnej rady pre sociálnu spravodlivosť (CCNC-SJ).



"Je kanadským idolom a roznecuje protičínsky rasizmus. Prispieva tak k zvýšeniu nenávistných výsmechov a fyzických útokov na osoby čínskeho alebo ázijského pôvodu žijúce v Kanade a vo svete," dodala aktivistka.



Na tzv. mokrých trhoch sa predávajú čerstvé potraviny vrátane divoko žijúcich zvierat, ako sú šupinavce, hady, netopiere či škorpióny.



Jeden z takýchto trhov - v čínskom meste Wu-chan - minulý týždeň identifikovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako možný zdroj alebo "zosilňujúce prostredie" pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19.



Adams sa medzitým za svoj kontroverzný príspevok ospravedlnil, uvádza stanica BBC, a dodal, že mu chýba jeho skupina a "ďalšia rodina", zatiaľ čo sa nachádza so svojou manželkou a deťmi v dobrovoľnej izolácii.