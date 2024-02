Spevák Janek Ledecký predstavil klip k singlu Nedotýkejte se andělů

Bratislava 26. februára (TASR) - Spevák Janek Ledecký natočil klip k singlu Nedotýkejte se andělů. Pieseň, ktorá je kľúčovou skladbou jeho posledného muzikálu Zapomeňte na Shakespeara, dostala nečakanú vizuálnu podobu vďaka spojeniu s novým cirkusom. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"Pesničku Nedotýkejte se andělů som preveril na minuloročných letných open air koncertoch aj na vianočnom turné. Ešte sa mi nestalo, aby akákoľvek moja novinka mala taký ohlas, a preto som sa rozhodol vybaviť ju obrazom, ktorý celé to rozprávanie posunie ešte ďalej. Mám veľkú slabosť pre nový cirkus a tí, ktorí sa mu venujú, potrebujú strážnych anjelov viac ako ktokoľvek iný. Ale možnože sú to naši strážni anjeli a to, čo predvádzajú, je iba tréning na všetko, čo ich s nami čaká," hovorí ku klipu Janek Ledecký.



Singel natočil Ledecký v produkcii skupiny Sarah & The Adams a vydal ho na jeseň tesne pred premiérou hudobnej komédie Zapomeňte na Shakespeara!, ktorej sa stal ústrednou skladbou. Pesničke nielen o krehkosti a zraniteľnosti umeleckej duše dal v klipe nový rozmer autor scenára a režisér David Van spolu s umelcami z nového cirkusu.



Janek Ledecký má na tento rok veľké plány. V súvislosti s touto piesňou totiž povedal: "Keď sme začali singel natáčať, tak mi došlo, že bez toho, aby som to plánoval, tak som začal nahrávať nový album."











Nedotýkejte se andělů klip: