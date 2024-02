Spevák Marcel Palonder oslávi 60 rokov

Humenné/Bratislava 3. februára (TASR) - Spevák, skladateľ, hudobník i producent Marcel Palonder oslávi v sobotu (3. februára) 60. narodeniny.



Narodil sa 3. februára 1964 v Humennom. Vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 1987 založil hudobnú skupinu Mandragora, ktorá hrala na koncertoch po celom Československu. Od roku 1989 pôsobil vo Francúzsku. Popri účinkovaní študoval operný spev v Monaku. V roku 1991 sa vrátil na Slovensko, rok nato založil hudobnú skupinu Accident's Happen.



V roku 1992 vydal album s názvom Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom spolupracoval so skladateľom a producentom Gabom Dušíkom, boli na ňom hity Neznáma, Láska, Čo sa tu hrá, Marlen či Amerika.



V doterajšej histórii Veľkej ceny Eurovízie súťažilo Slovensko v šiestich ročníkoch. Prvou bola v roku 1994 skupina Tublatanka so skladbou Nekonečná pieseň, ktorá obsadila 19. miesto. Druhým zástupcom bol práve Marcel Palonder v roku 1996. Na 41. ročníku v nórskom Oslo skončil s piesňou Kým nás máš (autor hudby Juraj Burian, text napísal Jozef Urban) na 18. mieste a stále ostáva najúspešnejším slovenským interpretom na Eurosongu.



Známy je aj z javiska, hral v muzikáloch Hamlet a v slovenskej verzii Krysař autora Daniela Landu. Od roku 2005 spolupracuje so skupinou Deep'n Space.



V roku 2009 bol členom poroty národného kola piesňovej súťaže Eurosong. V novembri 2012 vydal album Vianoce 2012. V novembri 2016 vydal novú štúdiovku s názvom Posledné tango. V auguste 2022 vyšiel album Rudi Kürth a Priatelia, podieľal sa na ňom aj Marcel Palonder.



Brat František Palonder je režisér, scenárista a dramaturg, jeho synovec Tomáš Palonder je herec a spevák.