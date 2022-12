Spevák Petr Rezek oslavuje 80. narodeniny

Bratislava 25. decembra (TASR) - Na hudobnej scéne sa pohybuje od začiatku 60. rokov minulého storočie. Úspešne spolupracoval napríklad so speváčkou Hanou Zagorovou a Karlom Vágnerom. Český hudobník, moderátor, redaktor, skladateľ, textár a spevák Petr Rezek bude mať v pondelok 26. decembra 80 rokov.



Petr Rezek sa narodil 26. decembra 1942 v Prahe. Maturoval na strojníckej priemyslovke, hudba však dostala prednosť. Hudobné vzdelanie nadobudol na Ľudovej škole umenia.



V roku 1962 vznikla v Prahe bigbítová skupina Juventus, ktorú založili Antonín Jelínek a Jiří Lahoda. Sprievodným gitaristom bol Petr Rezek, spevákom Karel Černoch. V roku 1965 si skupina zahrala vo filme Bylo čtvrt a bude půl. Veľkým hitmi boli skladby Nářek převozníka, Ona se brání či Zrcadlo. V roku 1969 odišiel Karel Černoch, po ňom aj Rezek na sólovú dráhu a skupina sa rozišla.



Príležitosť spievať dostal v roku 1971 v skupine Shut Up Františka Ringo Čecha. O tri roky neskôr prešiel do skupiny Kardinálové, kde účinkoval spolu s Petrou Černockou.



Od roku 1976 sa stal partnerom Hany Zagorovej a druhým sólovým spevákom v skupine Karla Vágnera. V tejto zostave mali najväčšie úspechy. Z tohto obdobia sú aj ich úspešné duety Dotazník, Duhová víla či Ta pusa je tvá.



V roku 1981 založil Petr Rezek vlastnú skupinu Centrum. Hitmi z tej doby boli pesničky Prší krásně, Kino Gloria či Přátelství.



Spoluprácu so skupinou Centrum ukončil v septembri 1989 a nasledujúcich desať rokov sa venoval komponovaniu scénickej hudby. V roku 1999 ho do svojho koncertného programu pozvala Hana Zagorová, čím mu pomohla k návratu na hudobnú scénu.



V roku 2004 vyšiel album s názvom Kdysi dávno chtěl jsem lítat, vo februári 2008 vyšla hitová kompilácia Pop galerie Petr Rezek. Súbežne s koncertným účinkovaním pôsobil aj ako redaktor a moderátor hudobných programov Junior a Větrník v Československom rozhlase.



V októbri 2021 vyšiel v reedícii album Podél cest. Pôvodné nahrávky z vydavateľstva Panton na texty Eduarda Pergnera, Pavla Vrbu a Pavla Žáka vznikli v roku 1976. Hudobné aranžmány realizoval gitarista Otakar Petřina.