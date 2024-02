Spevák, skladateľ a hudobník Petr Ulrych oslávi 80. narodeniny

Brno/Bratislava 21. februára (TASR) – Spevák, skladateľ, textár a gitarista Petr Ulrych, jedna z popredných osobností českej hudobnej scény, oslávi v týchto dňoch osemdesiatku.



Narodil sa 21. februára 1944 v Hradci Králové do umeleckej rodiny, otec Jaroslav Ulrych bol operným tenoristom, angažmán dostal v brnianskej Janáčkovej opere. Po ukončení strednej školy vyštudoval letecké inžinierstvo na Vojenskej akadémii v Brne, letectvu sa však ani na chvíľu nevenoval. Hneď po skončení školy sa stal profesionálnym hudobníkom. Ešte počas štúdia sa súkromne učil hre na klavír, na Konzervatóriu v Brne dva roky študoval skladbu a hru na kontrabase.



Už v roku 1961 bol spoluzakladateľom Divadla bez tradic - Diberta, ktorého členkou sa stala aj jeho o päť rokov mladšia sestra Hana. V roku 1964 prešiel do rockovej skupiny Vulkán a v roku 1967 do skupiny Atlantis, kde sa stal kapelníkom. Z tej doby sú aj prvé známe hity Sen, Tvé město, Seď a tiše poslouchej, Dlouhej stín a hlavne Nechoď do kláštera. S Atlantisom účinkovali niekoľko mesiacov aj v nemeckých kluboch.



Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21.augusta 1968 Petr Ulrych zložil a tajne nahral skladbu Zachovejte klid. V lete 1969 začal nahrávať monotematickú LP platňu Odyssea s Orchestrom Gustava Broma. Tá však už nevyšla a bola vydaná až po Nežnej revolúcii v roku 1990. Debutovou LP platňou súrodencov Petra a Hanky tak bola v roku 1971 platňa 13 HP. V roku 1974 vydali album Nikola šuhaj loupežník, ktorý ponúkol 13 piesní, inšpirovaných rovnomennou knihou Ivana Olbrachta. Projekt dostal aj divadelnú podobu, hrali ho dva roky v pražskom divadle Ateliér v réžii Jána Roháča a získal ocenenie Bílá vrána týždenníka Mladý svět.



V roku 1975 vydali album Meč a přeslice s podtitulom ze starých pověstí českých a moravských, ten znamenal prechod od popového k folkovému žánru. V polovici 70. rokov zostavil Petr Ulrych súbor Javory, v roku 1978 vydali album Ententýny, ďalšími boli Zpívání (1982), Zpívání při vínečku (1983) a Bylinky (1985).



Tvorbu Petra Ulrycha so skupinou Javory a sestrou Hankou približujú viaceré kompilácie, medzi nimi Písně/To nejlepší z let 1964 - 1997, ktorá vyšla v roku 2005, dva roky nato vyšla kompilácia Čtyřicet nej.



V marci 2014 vydal Supraphon kompiláciu Hana & Petr Ulrychovi Půlstoletí (1964 - 2014). Vo februári 2019 vyšiel v reedícii úspešný album Nikola Šuhaj loupežník a v januári 2020 reedícia albumu Meč a přeslice.



Ulrych zložil hudbu pre sedem divadelných inscenácií a štyri filmy, medzi nimi Radúz a Mahulena pre Městské divadlo Brno či film režiséra Milana Šteindlera Díky za každé nové ráno.



K životnému jubileu vychádza 16. februára kompilácia Odkud a kam/To nejlepší 1969 – 2022. Petr Ulrych vybral nimi považované najcennejšie skladby z ich bohatej diskografie, medzi nimi Až jednou červánky, Javory, Jízda králů, Zvláštní znamení či Putovali kdysi hudci.