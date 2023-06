Spisovateľ a filmár Peter Krištúfek by mal 50 rokov

Bratislava 23. júna (TASR) - Venoval sa literárnej i filmovej tvorbe. Okrem viac ako dvadsiatky autorských dokumentárnych filmov nakrútil aj hraný film podľa vlastného scenára Viditeľný svet. Za debutovú zbierku poviedok Nepresné mesto z roku 2000 dostal prémiu ceny Ivana Kraska.



Nebyť tragickej zrážky autobusu s nákladným autom, tak by sa v piatok 23. júna spisovateľ, režisér a hudobník Peter Krištúfek dožil 50 rokov.



Peter Krištúfek sa narodil 23. júna 1973 v Bratislave. Po skončení gymnázia chcel spočiatku študovať prírodné vedy, ale aj pod vplyvom matky, scenáristky Zory Krištúfkovej sa rozhodol pre umenie a absolvoval filmovú a televíznu réžiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Ako dokumentarista sa Krištúfek autorsky podieľal na viac ako dvadsiatich dokumentárnych filmoch. Medzi nimi vyniká film Momentky o živote a tvorbe legendárneho hudobníka Deža Ursinyho. Premiéru mal film na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava v roku 2008 a uviedli ho aj na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch v roku 2009. Skúsenosti filmára využil aj pri režírovaní relácií o literatúre a umení ako napríklad 900 sekúnd o knihách, Silná káva, Literárne oko, Umenie 05, Umenie 06.



Režisérsky spolupracoval na hraných filmoch Noci na slnku a Aký nádherný svet!. Za svoj televízny film Dlhá krátka noc získal cenu Igric a prémiu na festivale Artfilm 2004. V roku 2014 autorsky prispel aj do poviedkového filmu Slovensko 2.0.



Podľa vlastného scenára nakrútil celovečerný film Viditeľný svet (2011) v hlavnej úlohe so známym českým hercom Ivanom Trojanom. Vo filme stvárnil muža pozorujúceho z okna rodinu, do ktorej sa snažil postupne preniknúť. Snímka vzbudila svojou témou záujem napríklad aj na filmovom festivale v Karlových Varoch.



Peter Krištúfek patril k viacnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka 2000, 2002, 2004. Poviedky publikoval vo viacerých zborníkoch, denníkoch, časopisoch na Slovensku a v Čechách. Knižne debutoval zbierkou poviedok Nepresné miesto (2002), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska.



Po debute nasledovali prózy Voľným okom (2004), Hviezda vystrihnutého záberu (2005), Rota pomalého nasadenia (spoluautorom je moderátor a Krištúfkov priateľ Dado Nagy, 2006), Šepkár (2008), Mimo času (2009) a Blíženci a protinožci (2010).



V roku 2012 publikoval Peter Krištúfek román Dom hluchého. Prerozprával v ňom dejiny Slovenska resp. strednej Európy 20. storočia prostredníctvom muža, ktorý prežil niekoľko politických režimov. Román vyšiel aj vo viacerých cudzích jazykoch.



Čitateľský záujem vzbudil aj román Atlas zabúdania (2014), ktorý je knihou spomienok začínajúcou v roku 1914 a končiacou v roku 2014. Po románe nasledovala novela Ema a smrtihlav (2014), ktorú plánoval sfilmovať a próza Telá (2016). V roku 2017 vyšla aj kniha rozhovorov medzi Petrom Krištúfkom a Kornelom Földvárim pod názvom Kornel Földvári: O sebe.



Všestranný umelec, člen hudobnej skupiny EYE, milovník detektívok a mayoviek Peter Krištúfek tragicky zahynul 23. apríla 2018 vo veku 44 rokov. Bol jednou z obetí zrážky autobusu s nákladným autom na ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín.