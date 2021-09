Spisovateľ a scenárista Dušan Taragel oslavuje 60 rokov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Rozprávky pre neposlušné deti patria k najúspešnejším súčasným detským knihám – tým skôr, že po nich radi siahnu aj dospelí. Ich autor Dušan Taragel je rovesníkom Petra Pišťanka a bol aj jeho literárnym súpútnikom. Spájala ich nielen Devínska Nová Ves, v ktorej vyrastali, ale aj chuť vysmievať sa z manierov slovenskej literatúry a menovite socialistického realizmu.



„Neviem v čom som bol ja inšpiráciou preňho, ale Peter bol pre mňa jedným z dôvodov, prečo som začal písať. Preňho bolo písanie príbehov už odmalička úplne prirodzené, nemal s tým problém, zatiaľ čo ja som sa obzeral okolo seba a pýtal som sa: Kto okolo nás ešte píše? Je to v poriadku, písať vymyslené príbehy? Spolužiaci na základnej škole hrali futbal, prípadne sa venovali iným športom, boli aj takí, čo počúvali rockovú hudbu, ale aby niekto písal príbehy, takého tam nebolo. Okrem Pišťanka,“ povedal pre TASR spisovateľ, publicista a scenárista Dušan Taragel, ktorý má v stredu 29. septembra 60 rokov.



Dušan Taragel sa narodil 29. septembra 1961 v Bratislave. Vyučil sa za prevádzkového chemika, v rokoch 1981 – 1985 vyštudoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Juraja Dimitrova (dnes Istrochem) aj vo Vodárňach a kanalizáciách, neskôr sa stal hudobným redaktorom Slovenského rozhlasu.



V rokoch 1993 – 2005 pracoval v reklame ako copywriter či creative director. Ako publicista a editor pôsobil vo viacerých redakciách, písal scenáre k televíznym scenárom (napr. Mafstory, Profesionáli). Od februára pracuje v Rozhlase a televízii Slovensko (RTVS) – konkrétne v Slovenskom rozhlase na pozícii redaktora Oddelenia literárno-dramatickej výroby.



Dušan Taragel publikoval v časopisoch od roku 1988. Jeho knižnému debutu predchádzal úspešný filmový projekt – scenár k filmu Baščovanský a zať, ktorý v roku 1994 nakrútil Tomáš Krnáč.



V roku 1997 Dušan Taragel debutoval knihou Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Obsahovala 14 netradičných rozprávok obsahujúcich pre tento žáner neobvyklú mieru nadsázky, irónie a čierneho humoru. Kniha sa dočkala piatich vydaní, prekladov do češtiny, poľštiny a ďalších jazykov.

Spolu s Petrom Pišťankom je Dušan Taragel autorom dnes už kultovej zbierky poviedok Sekerou & nožom (1999, 2011) so staršími textami oboch autorov z rokov 1981 – 1991.



„S Petrom sme mali spoločné záujmy – čítanie kníh, počúvanie rockovej hudby, takže keď mi dal ešte na základnej škole prečítať veci, ktoré napísal, začalo mi to vŕtať v hlave a hovoril som si: Veď to je úžasné! Takto by som to mohol aj ja!“ spomína Dušan Taragel. „Vďaka nemu som prelomil bariéru ostychu a začal sám tvoriť, napríklad som napísal pokračovanie amerického televízneho seriálu Na západ od Santa Fé, čo bola kovbojka, ktorá šla v nemčine na viedenskej televízii. Peter naproti tomu uplatnil svoj záujem o vojnovú techniku a napísal pokračovanie vtedy veľmi obľúbeného vojnového seriálu pre deti Štyria tankisti a pes. Nuž a toto nám zostalo až do konca. Inšpirovali sme sa predovšetkým v oblasti kníh, hudby a písania. Kto čo čítal, videl či počul, čo stojí za pozornosť a čo je zlé. Kto čo napísal alebo píše. Ďalej sme nešli, neinšpirovali sme sa napríklad v životnom štýle či spoločenskej angažovanosti, v tomto sme boli dosť protikladní. Peter mal rád pivo, ja pivo nepijem, ale na značkových destilátoch sme sa rýchlo zhodli. Inšpirovali sme sa v tom, čo nás spájalo a nie, čo rozdeľovalo.“



Taragel bol tiež editorom a spoluautorom akčného komiksu Roger Krowiak (2002), zostavil dvojdielnu antológiu Sex po slovensky 1 –2 (2004, 2005). Napísal textovú časť komiksu Jánošík (2006). Záľubu v ľahších literárnych žánroch a schopnosť ich parodovať predviedol v mystifikujúcej knihe Vražda ako spoločenská udalosť (2006). Naposledy mu v roku 2013 vyšla zbierka poviedok Polrok bez sexu s podtitulom Erotické poviedky pre ženy a mužov.



„Vo vydavateľstve mi leží rukopis románu, ktorý nemá názov, snáď ho čoskoro bude mať a rýchlo sa dostane k čitateľom. Nie je to pozitívny príbeh, ale napínavý je dosť, je to triler o smrti, ktorá akoby sa odtrhla z reťaze. Žánrová literatúra. Dedinský hubár pristihne v lese nejakých ľudí, ktorí tam čosi zakopávajú, schová sa, aby ho nevideli a v noci príde, aby vykopal to, čo tam skryli. A to nemal robiť, pretože spustí sériu udalostí, ktoré nikto zainteresovaný neprežije,“ prezradil Dušan Taragel, aj keď termínu „plány do budúcnosti“ sa vyhýba.



„To je naozaj milá otázka, spýtať sa človeka, ktorý uprostred globálnej pandémie dosiahol dôchodkový vek, aké má plány do budúcnosti. Nech sa na budúcnosť pozerám z akéhokoľvek uhla, nevidím tam nič dobré, takže plány nemám,“ vysvetlil spisovateľ.



Venuje sa tiež tvorbe prvého slovenského literárneho bulváru Literát.sk, ktorý s dvoma priateľmi a s podporou Fondu pre umenie spustil vo februári. „Písať o novinkách v literatúre pohľadom bulvárnych médií je zábavné pre čitateľov, aj pre spisovateľov, pretože konečne o nich niekto píše v superlatívoch,“ dodal spisovateľ Dušan Taragel, ktorý tiež ako editor pre vydavateľstvo MEDIA RTVS pripravuje knihu Ktosi je za dverami. Pôjde o výber najlepších scénok Milana Lasicu a Júliusa Satinského z kultovej televíznej relácie, doplnený o rozsiahly doslov, pôvodné scenáre a ďalšie texty.