Spisovateľ a textár Boris Filan má 70 rokov

Držiteľ Krištáľového krídla za publicistiku a literatúru (2010) sa autorsky podieľal na televíznej talkshow Gala Borisa Filana, reláciách Ligapasáž a Cesta okolo seba. V slovenskom éteri vysiela populárnu Pálenicu, program pre tých, ktorým to páli.



Boris Filan sa narodil 30. júna 1949 v Bratislave. Jeho otec Ľudovít Filan patril k popredným slovenským režisérom a scenáristom 60. a 70. rokov 20. storočia. Boris Filan naňho spomína ako na najusilovnejšieho človeka, akého v živote stretol. "Od detstva si ho najviac pamätám, ako sedí za písacím stolom a klopká do písacieho stroja. Bol mimoriadne sčítaný, hovorieval, že jeho kolegovia z dobrých rodín čítali Dostojevského pätnásťroční a on až v tridsiatke. Ale aspoň mu už rozumel".



S písaním textov piesní začal Boris Filan už v šestnástich rokoch. V roku 1972 vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V rokoch 1973 – 1987 pracoval ako dramaturg v literárnej redakcii a redakcii zábavných programov vtedajšej Československej televízie v Bratislave. Je autorom scenárov televíznych komédií Aktovky (1981) v réžii Karola Strážnického a Spevák (1983) v réžii Ľubomíra Fifíka.



Filan patrí k špičke autorov slovenskej populárnej hudby. Texty písal pre skupinu Prúdy a Pavla Hammela, no najmä pre Elán. Mnohé piesne, ktoré vznikli vďaka spolupráci Borisa Filana s Elánom, patrili medzi obľúbené hity - napríklad Aj keď bez peňazí, Stužková, Hodina slovenčiny, Neviem byť sám, či Smrtka na pražskom orloji.



Boris Filan je tiež autorom scenára hudobného filmu Rabaka so skupinou Elán v titulnej úlohe. V roku 1989 ho nakrútil režisér Dušan Rapoš. S kapelou spolupracoval aj na vydaní albumu Elán - Tretie oko, ktorý vyšiel pri príležitosti megakoncertu skupiny Elán v Prahe v septembri 2003. Z neho sú piesne Láska moja či Cigary idú do neba.



Z repertoáru Pavla Hammela zľudoveli piesne Čas malín či ZRPŠ takisto s Filanovými textami. Pre Roba Grigorova napísal text k piesni Dvaja, do reportoáru skupiny Modus a Janka Lehotského prispel textom piesne Veľký sen mora. Piesňové texty vydal aj knižne v zbierkach Túlavý psík (1987) a 69 textov (1996).



"Rád spomínam na všetko, čo sme s Hammelom a s Elánom spravili. Ľudia mi často o tých pesničkách hovoria pekné veci. Ale skončilo sa to, keď sa to skončiť malo. Hrozilo mi, že zostanem textár do konca života. Raz sa ma Jožo Ráž pýtal, prečo už iba píšem knižky. Povedal som mu: 'Lebo tam spievam ja.' Už ako textár nežijem a nemyslím," povedal Boris Filan.



V roku 1991 vyšla Filanovi zbierka poviedok Paternoster, príbehy o hudbe, láske a basketbale. Zážitky zo svojich ciest opísal v šiestich knihách série Tam Tam. V roku 2004 vyšiel výber jeho textov v knihe Kamalásky. V roku 2005 mu vyšla zbierka príbehov Ľubošova finta a v roku 2006 pribudla na pulty kníhkupectiev ďalšia jeho próza Wewerka, Bratislavské krutosti (2008) a Dole vodou (2009). Populárne sú i autorove knižky Zabíjačka a iné rozkoše (2012), Vodka, duša, kaviár (2013), Umenie zablúdiť (2014) atď.



Čitateľov zaujali i Filanove príbehy zo Slovenska Po vtákoch (2015). Pred dvoma rokmi napísal knihu Káva od Felliniho, ktorá spája tulácke zážitky s potešením z miestnych jedál a objavovaním prekvapujúcej histórie. Knihu predstavil Boris Filan so svojim synom Oliverom a talianskym výtvarníkom Marcom Gerbim v roku 2017 v Starej tržnici v Bratislave.



Boris Filan je držiteľom mnohých významných ocenení. Za publicistickú aktivitu dostal v roku 1994 cenu Egona Erwina Kischa. V roku 2000 získal Cenu za najpredávanejšiu knihu za dielo Tam tam 3. V roku 2009 získal cenu Zlaté pero 2009 za najhodnotnejšie pôvodné dielo s knihou Dole vodou. Ľúbostný román Klimtov bozk sa stal Knihou roka 2009. V januári 2011 sa stal víťazom Krištáľového krídla za rok 2010 v kategórii publicistika a literatúra za knihu PrešpoRock. V novembri 2014 bol ocenený Veľkou cenou SOZA za celoživotné dielo.



Boris Filan je ženatý s herečkou Ingrid Žirkovou a je otcom dvoch synov.



Novinky z Cannes a ďalších prestížnych festivalov, ale aj slovenské tituly ponúkol 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Košice, ktorý sa konal od 14. do 22. júna 2019. V slovenskej sekcii premietli legendárny film Rabaka. Mimoriadne úspešnú snímku digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav (SFÚ).