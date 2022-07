Splav Hrona funguje aj napriek suchu a nedostatku vody

Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Aj napriek suchu splavovanie rieky Hron v súčasnosti funguje, pre rekreantov je však pre nedostatok vody náročnejší. Pre TASR to uviedol Andrej Kolárik z vodáckej požičovne lodí, ktorá sa na strednom Slovensku zaoberá splavovaním.



Pripomenul, že v rieke je momentálne viac kameňov, ktoré nie sú zaliate vodou. Turisti tak viackrát uviaznu na plytkých miestach, na ktorých sa dá zaseknúť. "Na druhej strane sa viac naučia čítať rieku, keďže treba dávať väčší pozor na výber vhodnej trasy," podotkol.



Podľa neho je tohtoročná letná sezóna slabšia ako vlani. "Veľa ľudí odcestovalo k moru, keďže dva roky sa poriadne nedalo cestovať. Niektorých zas odradí nízka voda v rieke, pre splavovanie však nie je prekážkou," zdôraznil s tým, že najpopulárnejší úsek na splav je z obce Nemecká do banskobystrickej mestskej štvrte Šalková.



Kolárik tiež informoval, že zvieratá, ktoré žijú v okolí rieky, splav neovplyvňujú. "Možno stretnúť rybárov, s ktorými sú však vodáci v symbióze," zhrnul a dodal, že vplyv na túto činnosť však môže mať vysoká voda, keď je povodeň. Ako poznamenal, sú to tiež chladné počasie, silné búrky alebo ekologická katastrofa, keď je niečo v rieke vypustené.