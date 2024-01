Spoločenský tanec vychováva k slušnosti, hovorí tanečník Blesák

Bratislava 5. januára (TASR) - Spoločenský tanec vychováva aj k slušnosti. V rozhovore pre TASR to uviedol Zdeno Blesák, oceňovaný tanečník, tréner spoločenských tancov a porotca.



Podľa Blesáka spoločenské tance dokážu formovať aj túto stránku osobnosti detí, no vedú ich aj k disciplíne. "Musia sa napríklad naučiť prehrávať, prijať kritiku, pokoru, ísť si za svojím cieľom. Aj napriek tomu, že nie vždy to ide jednoducho," vysvetľuje 32-ročný Trnavčan, ktorému sa darí vychovávať tanečných šampiónov. "Nič nedostanú len tak na podnose, nemôže to za nich nikto vybaviť, všetko je to o tom, koľko kilometrov majú v nohách. Výsledky prídu až po tom, čo si to poctivo odtrénujú. Tanec ich naučí aj väčšej zodpovednosti voči času," prízvukuje Blesák.



Za tanečným majstrom chodia rodičia s deťmi, ktorí vo svojich potomkoch vidia tanečný potenciál. Tanečné, trénerské, ale aj porotcovské skúsenosti Blesáka využívajú tiež profesionálni tanečníci. Trnavský klub, v ktorom vyrastal a neskôr ho prebral po svojom prvom tanečnom trénerovi Jánovi Siantovi, navštevujú aj budúci tanečníci, ktorých povzbudili a inšpirovali tancujúce hviezdy v televíznych súťažiach. "Niekomu stačí, že sa naučí tancovať na svadbu či ples, iných to chytí a pokračujú aj ďalej," dodáva tanečník a tréner.



Tancovať učil aj tím futbalistov, ktorý tvorili osem-deväťroční chlapci. "Spočiatku to bolo pre nich trápne, ale potom zistili, že na tancovaní s dievčatami nie je nič zlé, využijú to aj v dospelosti," tvrdí Blesák. Priznáva, že aj jemu sa ako malému chlapcovi najprv vysmievali, že je baletka, no potom za ním spolužiaci prišli, aby ich naučil tancovať na ples. "V určitom veku sa to zmení, ale na začiatku je ťažké ukázať, že na tanci nie je nič zlé a človek nemusí hrať len futbal alebo hokej," uzavrel.