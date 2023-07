Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje nasledovný produkt

Tovar: 3-v-1 Hojdačka značky Kidland

GTIN: 4066627095177

Šarža: 2204



Adresa výroby:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

Bratislava 26. júla (OTS) - Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa nasledovný produkt:Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG sťahuje v zmysle preventívnej ochrany spotrebiteľa tovar typu „3-v-1 Hojdačka“ značky „Kidland“ číslo produktu 373598_2204 (pozri typ výrobku na zadnej strane tovaru).Vzhľadom na výrobnú chybu nie je možné vylúčiť možné riziko zranenia pri použití produktu s vyššie uvedeným číslom. Sedadlo hojdačky sa nekontrolovane nakláňa dopredu alebo dozadu, preto spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG naliehavo žiada zákazníkov, aby brali na vedomie stiahnutie tohto výrobku z predaja a ďalej ho nepoužívali.Stiahnutie tovaru sa týka výlučne produktu „3-v-1 Hojdačka“ značky „Kidland“ s číslom tovaru 373598_2204 (pozri typ výrobku na zadnej strane). Ostatných produktov značky „Kidland“, predovšetkým iných hojdačiek, sa stiahnutie tovaru netýka.Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja.Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle 0800 15 28 35.Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.Kaufland