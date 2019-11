Spoločnosť sa s komunistami nevyrovnala dostatočne, priznal M. Kňažko

Rozhovor s Milanom Kňažkom TASR prinesie v nedeľu 17. novembra v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.Prečítať si ho môžete na Teraz.sk.

Bratislava 16. novembra (TASR) - Spoločnosť sa s komunistami nevyrovnala dostatočne, preto tu stále „strašia“. Pripúšťa to herec, bývalý politik a tribún Nežnej revolúcie Milan Kňažko v rozhovore pre TASR. Je podľa neho hanba, že 30 rokov po revolúcii môže za ústavného sudcu kandidovať človek, ktorý je hrdý na to, že bol komunista. „povedal Kňažko.Bývalí komunisti podľa neho nemajú vstupovať do sfér, kde je dôležitá morálka, spravodlivosť, zákonnosť.vyhlásil Kňažko, ktorý si myslí, že možno boli ku komunistickým pohlavárom príliš nežní.uviedol. Za chybu považuje aj to, že vedenie Verejnosti proti násiliu (VPN) do prvých slobodných volieb nominovalo za volebných lídrov tých, proti ktorým stáli ľudia na uliciach.konštatoval Kňažko.V rozhovore v rámci cyklu Osobnosti Nežnej revolúcie v televízii Tablet.TV Kňažko zhodnotil, čo mu November dal a čo vzal.podotkol s tým, že veľa vecí sa nesplnilo, ale treba byť podľa neho realistickými.povedal.