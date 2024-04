Sprchové panely sú čoraz obľúbenejšie. A ako sa sprchujete vy?

Bratislava 24. apríla (OTS) - Takým stačí obyčajný sprchový kút. Ale potom sú sprchoví pôžitkári, ktorí sa na každú návštevu kúpeľne vyslovene tešia. Pod prúdom horúcej vody dokážu vydržať napríklad pol hodiny. Tak pre takých je sprchový panel ako stvorený.A nie je jediný dôvod, prečo by sa títo ľudia mali za svoju „guilty pleasure“ hanbiť. Voda má blahodarné účinky, to vie ľudstvo už od nepamäti. Už starí Gréci a Rimania stavali kúpele, kde si mohli oddýchnuť od každodenného zhonu, uvoľniť svaly a kĺby. Kúpele máme aj dnes, lenže prečo tu utrácať za vstupné, keď si malé wellness centrum môžeme užiť aj doma?Prvým dôležitým aspektom sprchového panelu je ten, že ponúka kompletné vybavenie sprchového kúta v jednom. Niekedy je celkom fuška nájsť tú správnu kombináciu hornej a ručnej sprchy, sprchovej hadice a ďalších prvkov. Sprchový panel všetko predstavuje v dokonale funkčne a designovo zladenom sete.Dôležité je ale to, že tu prúd vody tryská nielen z hlavovej a ručnej sprchy, ale na vaše prianie aj z bočných spŕšok. Je možné ich nasmerovať podľa potreby, je dokonca možné zvoliť typ prúdu vody. Na e-shope SANITINO napríklad zaobstaráte panel Hansgrohe Raindance New – Sprchový set Lift 180, ktorý zahŕňa dva typy prúdov: prívalový a RainAir.Možno ste si všimli, že sme v zozname vybavenia sprchových panelov nespomenuli batériu. S tou je to totiž päťdesiat na päťdesiat - niektoré sprchové panely ju majú, iné nie. Tie, ktoré batériou disponujú, ponúkajú buď klasickú zmiešavaciu alebo termostatickú sprchovú batériu. Zmiešavacia je odolná, dobre znáša tvrdú vodu a nenechá sa rozhodiť výkyvmi v tlaku vody. To termostatická batéria je voči tlaku a tvrdosti vody citlivejšia. Jej výhodou ale je, že na paneli nezaberie toľko miesta, pretože funkčné centrum batérie je ukryté vo vnútri. A tvrdosť vody je možné vyriešiť montážou patričného filtra vody.V prípade sprchového panelu majte na pamäti, že je priestorovo pomerne náročný. Sprchovací kút by mal mať pôdorys aspoň 100 x 100 centimetrov. V malom kúte masážnemu efektu chýba zmysel. Dobrou správou je, že sprchový panel nemusíte plánovať iba do novostavby či rekonštruovanej kúpeľne. Dá sa ľahko inštalovať aj do existujúcej sprchovej kabíny bez stavebných úprav, pokiaľ je prítomný elektrický prívod so samostatným istením.