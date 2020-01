Srdcová kráľovná otvára prehliadku severských filmov SCANDI

Bratislava 22. januára (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére v stredu slávnostne otvoria 6. ročník SCANDI. Prehliadka severských filmov ponúkne do 26. januára v bratislavských i ďalších kinách na Slovensku prierez žánrami, ktoré aktuálne definujú škandinávsku kinematografiu. "Nebojácne, nezávislé a silné ženy v nej figurujú ako hlavné hrdinky, ale aj ako originálne tvorkyne. To bude aj tematickým zameraním prehliadky," TASR o tom informoval PR manažér Marek Suchitra.



Prehliadka ponúka sedem premiér, otvorí ju dánska dráma Srdcová kráľovná. Snímka plná sexuálnych scén a hnevu prináša kontroverznú tému vzťahu staršej ženy a mladého emocionálne nezrelého chlapca. Film natočila režisérka May el-Toukhyová, ktorá ním ohromila i divákov na festivale Sundance (cena divákov plus nominácia na veľkú cenu poroty). Hlavnú rolu stvárnila dánska herečka Trine Dyrholmová, známa z dánskej drámy Thomasa Vinterberga Komúna.



Srdcová kráľovná rozpráva príbeh úspešnej právničky Anny, ktorá žije v krásnom modernom dome s dvoma dcérami a manželom, lekárom Petrom. Jej perfektný život ohrozí až príchod Petrovho problematického syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna nadviaže intímne puto. To, čo sa zdalo byť len jemným flirtom, sa rýchlo premení v znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými následkami.



V programe figuruje aj novinka od nórskeho režiséra Hansa Pettera Molanda Poďme kradnúť kone. V hlavnej úlohe snímky nakrútenej podľa rovnomenného románu Pera Pettersona sa predstaví švédsky herec Stellan Skarsgard. Film si z posledného Berlinale odniesol Strieborného medveďa za umelecký prínos.



Diváci sa môžu zoznámiť aj s provokatívnym dánskym dokumentom Plnotučná sebaláska, ktorý sleduje aktivistky ,tučného' hnutia v škandinávskych krajinách, či filmom Dokonalý pacient. Ten vznikol podľa knižnej predlohy Ako sa rodí sériový vrah Skutočný prípad Thomasa Quicka z pera švédskeho reportéra Hannesa Rastama. "Je zároveň hlavnou postavou filmu, v ktorom sa horlivo snaží zistiť pravdu o mužovi známom aj ako švédsky Hannibal Lecter," priblížil Suchitra príbeh o najväčšom právnom škandále švédskej histórie. Po projekcii snímky (23. 1.) v Kine Film Europe sa bude konať diskusia s odborníkmi na tému justičných omylov.



Scandi 2020 uvádza do kín Film Europe.