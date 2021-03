Speváčka Erika Rein predstavila novinku So Long

Bratislava 17. marca (TASR) - Talentovaná speváčka Erika Rein, známa najmä vďaka skladbe Losing My Ground, ktorá znie v éteri slovenských rádií, zverejnila novú pieseň a videoklip So Long. Mladá interpretka hľadá inšpiráciu pre svoju tvorbu v téme lásky a vzťahov, novinka nie je výnimkou. "Opisuje neľahké vnútorné rozpoloženie človeka, ktorý stojí na križovatke rozhodnutia, či stojí za to bojovať o nenaplnenú lásku. Autorom hudby je Adrián Líška," informoval TASR za tvorcov klipu Peter Zajíc.



Videoklip vznikol pod režisérskou taktovkou Martina Mika. "Dobre zachytáva dve rôzne nálady. Na jednej strane nostalgickú, ktorá sa odohráva v krásnom ateliéri Vintage Bea a na druhej strane skladba v sebe nesie groove náboj," dodal Zajíc k vizuálnemu stvárneniu piesne. O choreografiu sa postaral Silvester Chorvát. Tanečne sa na diele podieľali Ján Minárik, Martin Miškolci a Marek Kalma.



"S producentom Adriánom Líškom máme veľa nových skladieb, ku ktorým pripravujeme každý mesiac vizuál v spolupráci s Illuminate Production. Radi by sme divákovi ponúkali pravidelne niečo nové, s inou náladou. Budú to skladby prevažne v anglickom jazyku, ale stále viac sa snažím písať po slovensky, takže sa tam určite objaví aj slovenská tvorba," avizuje Erika Rein.