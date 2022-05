Štáfek: Vyšehrad Fylm nie je pre deti, je to rozprávka pre dospelých

Bratislava 20. mája (TASR) - Po online seriáli Vyšehrad vstúpila tento týždeň do slovenských kín postava Laviho vo formáte celovečerného filmu. "Vyšehrad Fylm nie je určený pre deti. Je to rozprávka pre dospelých," hovorí o novej českej komédii jej hlavný predstaviteľ, spolurežisér a producent Jakub Štáfek.



Na scenári celovečerného filmu začali tvorcovia pracovať po dokončení seriálu. "Proces bol dosť komplikovaný a dlhý, viac-menej dva roky písania a potom rok natáčania," spresnil Štáfek a vysvetlil, v čom sa bláznivá komédia, ktorú si v českých kinách pozrelo za miesiac vyše pol milióna divákov, líši od seriálu. "Film je väčšia a nekompromisná rozprávka, ktorá sa snaží ísť viac do hĺbky. Okrem sledovania životných eskapád jedného blonďavého 'blbečka' sa snaží upozorniť aj na neduhy českého futbalového prostredia."



Futbalista Julius Lavický tak na veľkom plátne žije svoj život plný divokých večierkov, rýchlych áut, sporo odetých žien a milovaného športu. Síce v ňom nevyniká, ale škandály okolo neho dokáže vytvárať neuveriteľné. Diváci sa môžu tešiť na športové kauzy, na nekorektné a vtipné hlášky v situáciách, do ktorých sa dokáže dostať len Lavi, alebo ako by povedal jeho agent Jarda (Jakub Prachař), "stále rovnaký dement".



"Sú chvíle, keď sa vyslovene hanbím," reagoval na nekorektné scény filmu Štáfek. "Zároveň však viem, že je to pre film správne. Ale v niektorých scénach som sa ako Kubo Štáfek naozaj necítil dobre," priznal herec a spolurežisér.



Českú komédiu, ktorá je pre deti nevhodná aj pre vulgarizmy, mal režisérsky pod palcom aj Martin Kopp, scenár napísal Tomáš Vávra. Ďalej si v nej zahrali Ivana Chýlková, Jaroslav Plesl, David Novotný, Miroslav Hanuš, Veronika Khek Kubařová. Herecké úlohy prijali i športové hviezdy, ako Tomáš Rosický, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Václav Kadlec, Jan Koller, Tomáš Řepka, Jan Kadlec, Roman Bednář, Ondřej Pavelec či Jakub Voráček.