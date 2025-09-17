Staň sa investigatívnym novinárom

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prihlášky do Achillových Dát 2025 sú otvorené len do konca septembra.

Bratislava 17. septembra (OTS) - Ako odhaliť skryté súvislosti, pracovať s otvorenými zdrojmi a prísť na kĺb témam, ktoré hýbu spoločnosťou, sa môžeš naučiť v programe Achillova Data nadácie Bakala Foundation.

Účastníkov čaká intenzívne školenie od popredných investigatívnych novinárov z Česka aj zo zahraničia – osvoja si základy dátovej žurnalistiky, OSINTu, overovania faktov aj vedenia rozhovorov. Následne sa v tímoch pustia do práce na vlastných kauzách, ktoré budú skúmať niekoľko mesiacov pod vedením skúsených mentorov. Prihlášky sa uzatvárajú už 30. septembra.

Program je určený predovšetkým začínajúcim novinárom, ale prihlásiť sa môže každý vysokoškolský študent, ktorého láka investigatíva a práca s dátami. Za osem uplynulých ročníkov Achillovými Datami prešli už stovky študentov, z ktorých mnohí dnes pracujú v etablovaných médiách.

Prihlášky do 9. ročníka sú otvorené do konca septembra 2025.
Viac informácií a formulár nájdeš tu: bakalafoundation.org/programy/achillova-data

