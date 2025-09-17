< sekcia Magazín
Staň sa investigatívnym novinárom
Prihlášky do Achillových Dát 2025 sú otvorené len do konca septembra.
Autor OTS
Bratislava 17. septembra (OTS) - Ako odhaliť skryté súvislosti, pracovať s otvorenými zdrojmi a prísť na kĺb témam, ktoré hýbu spoločnosťou, sa môžeš naučiť v programe Achillova Data nadácie Bakala Foundation.
Účastníkov čaká intenzívne školenie od popredných investigatívnych novinárov z Česka aj zo zahraničia – osvoja si základy dátovej žurnalistiky, OSINTu, overovania faktov aj vedenia rozhovorov. Následne sa v tímoch pustia do práce na vlastných kauzách, ktoré budú skúmať niekoľko mesiacov pod vedením skúsených mentorov. Prihlášky sa uzatvárajú už 30. septembra.
Foto: Bakala Foundation
Program je určený predovšetkým začínajúcim novinárom, ale prihlásiť sa môže každý vysokoškolský študent, ktorého láka investigatíva a práca s dátami. Za osem uplynulých ročníkov Achillovými Datami prešli už stovky študentov, z ktorých mnohí dnes pracujú v etablovaných médiách.
Foto: Bakala Foundation
Prihlášky do 9. ročníka sú otvorené do konca septembra 2025.
Viac informácií a formulár nájdeš tu: bakalafoundation.org/programy/achillova-data
Foto: Bakala Foundation
Foto: Bakala Foundation
