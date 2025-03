Staň sa súčasťou svetovej komunity novinárov

Bratislava 20. marca (OTS) - Nadácia Bakala Foundation otvára prihlášky na jubilejný 10. ročník medzinárodného kurzu Journey: Journalism Bootcamp. Tento prestížny letný program spája študentov médií z 15 krajín sveta so špičkovými novinármi z The New York Times, CNN, The New Yorker a ďalších renomovaných médií. Prihlášky sú otvorené do 6. apríla 2025, kurz sa uskutoční v Prahe od 26. júla do 4. augusta 2025.Počas intenzívneho týždňa sa účastníci naučia investigatívne postupy, prácu s dátami aj etické princípy žurnalistiky. Medzi prednášajúcimi nebudú chýbať napríklad držiteľ Pulitzerovej ceny Adam Entous (The New Yorker), Evan Perez (CNN) či Michael Winfrey (Bloomberg). Slávnostným zahájením prevedie reportérka Jen Stout, ktorá kurz absolvovala v roku 2017. Výstupom programu sú pôvodné investigatívne články na medzinárodne rezonujúce témy.Od roku 2015 prešlo kurzom viac ako 180 účastníkov, ktorí dnes pracujú v desiatkach slovenských aj svetových médií. Program je primárne určený študentom žurnalistiky, ale je otvorený aj ďalším so silným záujmom o novinárčinu. Všetky náklady na účasť, vrátane ubytovania, stravy a dopravy, sú hradené.Viac informácií a prihlášku nájdete na: www.bakalafoundation.org/programy/journey