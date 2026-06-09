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Utorok 9. jún 2026Meniny má Stanislava
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Stanislava je odvážna

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Sú to odvážne ženy, hoci niekedy trocha mrzuté.

Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Ženské meno Stanislava má slovanský pôvod a jeho význam je "upevni slávu". Nositeľky tohto v súčasnosti menej zaužívaného mena oslovujeme Stanka, Staňa. Meniny oslavujú 9. júna.

Sú to odvážne ženy, hoci niekedy trocha mrzuté. Nedôverujú priveľmi svojej intuícii ani šarmu. Majú ale stálu povahu. Stanislavy sa cítia nepríjemne vo svete konvencií. Neveria v šťastie, oveľa viac veria vytrvalej mravčej práci. Stanky sú presne ako levanduľa, ich rastlinný totem - voňavé a rozpínavé.

Nemali by sa trápiť nad prehrami, prospeje im častejší pobyt v spoločnosti. Ich obľúbené farby sú oranžová, modrá a zelená. Ochranné rastliny čakanka, levanduľa a palina, ochranné kamene jaspis a nefrit.
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