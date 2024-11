Bratislava 13. novembra (TASR) - Mužské meno Stanislav má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "upevní slávu, získavajúci slávu vytrvalosťou". Toto krstné meno patrí medzi veľmi obľúbené a jeho nositeľov oslovujeme Stanko, Staník, Stando.



Stanislavovia majú dosť strohú, suchú náturu. Hovoria neraz takým ostrým tónom, až ľudí od seba odháňajú. Svoje pevné zásady sa snažia vnucovať aj iným a ich spôsob komunikácie je nepríjemný, drsný.



Zvyčajne sa Stanislavovia v zamestnaní stávajú vedúcimi pracovníkmi, ktorí myslia len na to, ako budú všetkých pevnou rukou dirigovať. V práci sa vrhnú na akékoľvek odvetvie, dôležité je, že sa realizujú a dosiahnu, čo si zaumienili.



V priateľstve sú fanatickí, požadovační, aj verní, ale nie bezvýhradne. Neradi strácajú čas s ľuďmi, s ktorými si nemajú čo povedať.



Aj ich citový život je skôr drsný. Láska je pre nich prežitok a ženskú dušu sa vôbec neusilujú pochopiť.



Rodičia by sa mali mať na pozore, aby sa z ich dieťaťa, Stanislava, neskôr nestal malý diktátor.



Muži sú nesmierne životaschopní a neraz to zneužívajú. Priveľmi zanedbávajú svoje zdravie. Nepokladajú ho za dôležité. Hoci sa necítia dobre, ťahajú až na doraz bez toho, aby sa sťažovali. Často sa nesprávne stravujú, chýbajú im vitamíny.



Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastná farba je červená. Ochranné rastliny púpava a chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.