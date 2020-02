Starí aj noví zákazníci BILLA BONUS hrajú o autá za 3 kliky

Bratislava 13. februára (OTS) -BILLA BONUS je vernostný program spoločnosti BILLA, ktorý prináša mnoho výhod.hovorí o aktuálnych výhodách marketingová riaditeľka Denisa Pernicová. Už onedlho sa však okruh výhod ešte rozšíri.Do aktuálnej súťaže o 10 osobných automobilov VW T-Roc Style 1.5 TSI 110KW a automatickou prevodovkou v hodnote 27 790 EUR sa možno zapojiť až do 29.2.2020. Stačí trikrát odkliknúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Žrebovanie sa uskutoční po ukončení spotrebiteľskej súťaže a po spracovaní všetkých žiadostí o BILLA Bonus kartu 23.3.2020. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže a rovnako aj bližšie informácie o súťaži „Vyhraj auto za 3 kliky!“ sú zverejnené na webových stránkach www.billa.sk/sutaz alebo samostatnej stránke www.3Kliky.sk počas celej doby trvania súťaže.Stať sa členom BILLA Bonusu je veľmi jednoduché. Prihlásiť sa možno vyplnením online formulára , ale aj prostredníctvom prihlasovacieho formulára v každej predajni BILLA. Pri vyplnení prihlasovacieho formulára v predajni BILLA je každému novému členovi odovzdaná plastová BILLA Bonus karta aj s tromi prídavnými kartami. Karta je už aktivovaná a je možné ju okamžite začať využívať. Po vyplnení online prihlasovacieho formulára možno využívať papierovú verziu karty, ktorá bude zaslaná na zadanú e-mailovú adresu. Plastová BILLA Bonus karta bude zaslaná najneskôr do 8 týždňov poštou na adresu uvedenú v prihláške. BILLA Bonus kartu je možné zaevidovať aj vo forme elektronickej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo si ju jednoducho odfotiť do mobilného telefónu a predkladať jej elektronickú verziu.