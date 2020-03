Nádrž Starinu začali stavať pred 40 rokmi, je prírodnou encyklopédiou

Stakčín 31. marca (TASR) – Vodnú nádrž (VN) Starina na severovýchode Slovenska začali stavať pred 40 rokmi - na jar 1980. Pre jej vznik muselo svoje domovy opustiť 3463 obyvateľov siedmich vysídlených obcí. Dnes je Starina so svojím objemom 59,8 milióna metrov kubických nielen najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe zásobujúcim 200 slovenských miest a obcí, ale spolu s okolím i unikátnou prírodnou encyklopédiou. Tvrdia to ochranári zo správy Národného parku (NP) Poloniny na svojej internetovej stránke.



"Z hľadiska prírody najvzácnejšie časti krajiny tvoria sieť maloplošných chránených území. Vo vysídlenom území nad VN Starina je ich šesť," informujú.



Najstaršou z nich je národná prírodná rezervácia (NPR) Pľaša, v ktorej sa ochraňujú prirodzené lesné porasty buka s prímesou javora horského a jarabiny vtáčej. Chrániť jedinú lokalitu výskytu prvosienky bezbyľovej na severovýchodnom Slovensku má prírodná rezervácia (PR) Stružnická dolina. Poslaním PR Ruské je zachovanie teplomilných lúčnych spoločenstiev so vzácnou kručinôčkou krídlatou či páperníkom širokolistým. V mokrých lúkach, mokradiach a slatinách NPR Pod Ruským sa zas nachádzajú biotopy mnohých vzácnych a ohrozených živočíšnych druhov. Vzácnosťou PR Gazdoráň sú xerotermné lúčne spoločenstvá s ojedinelým vstavačom počerným či ľaliou zlatohlavou.



"Poslednou zo šestice najprísnejšie chránených častí vo vysídlenej časti NP je PR Šípková," uzatvárajú výpočet ochranári s tým, že toto územie chráni najmä lesné a sutinové spoločenstvá s významným zastúpením východokarpatských rastlinných i živočíšnych druhov.



K prírodnému bohatstvu oblasti prispieva i samotná VN Starina. "Technický prvok osadený do územia dnes poskytuje významnú oddychovú plochu pre migrujúce vtáctvo. Zaregistrovaných bolo takmer 50 vtáčích druhov ekologicky viazaných na vodnú hladinu i pobrežie," dopĺňa správa NP Poloniny s tým, že na brehoch vodného diela je možné pozorovať stopové dráhy všetkých veľkých šeliem, živočíchov viazaných na vodné biotopy, jeleniu i diviačiu zver. Ako ochranári uzatvárajú, vysídlené územie tiež od roku 2004 poskytuje domov aj najväčšiemu európskemu cicavcovi, zubrovi hrivnatému.