Starostlivosť o kúpeľňový nábytok nie je alchýmia ani veda

Foto: shutterstock

Bratislava 28. februára (OTS) - Naše nasledujúce rady vám ozrejmia, na čo si dať pri upratovaní pozor. Nakoniec zistíte, že starostlivosť o kúpeľňový nábytok nie je žiadna alchýmia ani veda.Útulnú kúpeľňu netvorí len kvalitné vybavenie, dizajnové prvky, luxusné obklady a dômyselne vybrané doplnky. Dôležité je aj pravidelné a správne upratovanie. O niektoré povrchy je jednoduché sa starať, pre iné platia jasné pravidlá. Viete, ako sa starať napríklad o vane so špeciálnou povrchovou úpravou ? A ako budú kúpeľňové skrinky vyzerať stále ako nové?Ak ešte len kúpeľňový nábytok vyberáte, máme pre vás dobrú radu – nešetrite na kvalitných materiáloch a precíznom vyhotovení skriniek. Ak nábytok do seba pasuje presne ako má, nevznikajú škáry, v ktorých sa usádza prach a kam zateká voda. Tiež pravidelne kontrolujte, či sú jednotlivé predmety správne namontované a usadené – napríklad nesprávne usadený sifón s pretekajúcou vodou môže napáchať veľa škody.Synonymom pre kúpeľňu sú kvapky vody, vysoká vlhkosť a para. Kúpeľňový nábytok je síce vyrobený z materiálov vhodných do tohto prostredia, aj tak však nevydrží všetko. V pare kúpeľňový nábytok vlhne a permanentná vlhkosť mu veľmi škodí. Po každom kúpaní a sprchovaní teda celú miestnosť dôkladne vyvetrajte.Ak skrinkám do kúpeľne nesvedčí vlhkosť, stojaca voda je doslova problém. Kúpeľňový nábytok nesmie byť vystavený dlhodobému pôsobeniu stojacej vody. Len čo sa na ňom nejaké kvapky objavia, ihneď ich mäkkou handrou či utierkou zotrite.Stáva sa vám, že pri čistení vane, umývadla a vodovodných batérií rovno pretriete rovnakou handričkou a čistiacim prostriedkom aj kúpeľňový nábytok? Chyba, veľká chyba! Ak mu chcete predĺžiť životnosť, toto už nikdy nerobte. Nábytok do kúpeľne stačí očistiť obyčajnou mydlovou vodou a vyleštiť handrou z jemnej tkaniny. Nepoužívajte žiadne chemikálie ani abrazívne prostriedky. V jednoduchosti je sila a často platí, že menej je viac.