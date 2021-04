Štartuje Ekotopfilm - Envirofilm, aj tento rok je online a zdarma

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ako funguje bezrastová ekonomika, či ako sa zachovať, keď nájdete v prírode opustené mláďa, prezradí festival o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm 2021. Začína sa v pondelok o 18.00 h v online prostredí. Program vrátane diskusií môžu diváci sledovať zadarmo a naživo na Facebooku. Témami festivalu sú klimatické problémy, vymieranie hmyzu či problematika moderných inteligentných miest v kontraste s divokou slovenskou prírodou.



Podujatie potrvá do 30. apríla, ale program bude po živom vysielaní ďalej dostupný na sociálnej sieti do nedele 2. mája. "Po tomto termíne už nebude možné si filmy pozrieť," upozorňujú organizátori. V programe sa rozhodli uprednostniť filmy venované slovenskej prírode, keďže v dobe poznačenej pandémiou sa množstvo ľudí vybralo do prírody. "Informačne dokreslia práve pobyt vonku. Vďaka domácim autorom dostali priestor aj najnovšie filmové premiéry okrem úspešných zahraničných dokumentov," uviedla programová riaditeľka festivalu Alena Janáči.



Diváci sa môžu tešiť napríklad na krátkometrážny dokument Mláďatá od tvorcov zo Záchrannej stanice v Zázrivej, ktorý predstaví mláďatá zo slovenskej divočiny. Dokument v spolupráci so Štátnou ochranou prírody vysvetlí, ako zaobchádzať s nájdeným mláďaťom, kedy je potrebný ľudský zásah a kedy naopak nie. Po slovenskej prírode sa prejdú aj s mladými aktivistami v dokumente Oko medveďa - o putovaní po Kremnických vrchoch a sledovaní slovenských šeliem.



Jedna z festivalových diskusií sa bude venovať aj klimatickej kríze a prípravám na ňu z pozície štátu či regiónov. Odpovie na otázky, akú má Slovensko stratégiu, aké pripravuje adaptačné opatrenia a čo to znamená pre obyvateľov.



Festival tiež ozrejmí pojem bezrastová ekonomika, diváci sa dozvedia, prečo dnes prežívame ekologický kolaps, za ktorým stojí podľa mnohých skúmaní práve ekonomický rast. Aké riešenia ponúka bezrastová ekonomika vysvetlí v prednáške Nicolas Giroux, ktorý sa intenzívne venuje ochrane životného prostredia a zároveň je propagátorom témy "degrowth" na Slovensku.



V programe tradične nechýba Junior festival - environmentálne vzdelávanie pre žiakov základných a stredných škôl. Prináša filmový program doplnený o pútavú ekovýchovu. Deti sa naučia, čo je to uhlíková stopa a ako si ju vypočítať. "Spolu s raperom Kalim si odpovedajú v špeciálnom interaktívnom kvíze na vedomostné otázky, týkajúce sa témy foodwaste - plytvania potravinami," avizuje festivalový tím.