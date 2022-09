Štartuje Európsky týždeň mobility, zapojených je 63 samospráv

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – S pestrým programom pre verejnosť odštartoval v piatok na Slovensku Európsky týždeň mobility (ETM). Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility sa každoročne začína 16. septembra a končí sa 22. septembra Dňom bez áut.



Ako uvádza národný koordinátor kampane Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), hlavným cieľom ETM je podporiť zmenu správania sa verejnosti v prospech aktívnych foriem dopravy, čím sa zníži potreba obyvateľov využívať na presuny v sídlach autá. "V dnešný deň oficiálneho štartu je v rámci Slovenska zapojených 63 samospráv a zaregistrovaných je aj 18 organizácií so svojimi aktivitami," informuje SAŽP.



"Motorová doprava je jedným z odvetví, kde sa produkcia emisií stále zvyšuje. Je preto potrebné vynaložiť značné úsilie na dosiahnutie záväzného cieľa EÚ, dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 percent, ako stanovuje Európska zelená dohoda, ku ktorej sme sa zaviazali," uviedol generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.



"Tohtoročné aktivity a podujatia sú organizované v súlade s témou Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Mestá, obce, ale aj organizácie pripravili množstvo podujatí, ktorými budú motivovať obyvateľov, aby aspoň počas týždňa nechali autá doma a svoje cesty absolvovali peši, bicyklom, alebo verejnou dopravou. Zapojené sú aj vyššie územné celky, niektoré cestujúcich vyzývajú na presadnutie do hromadnej dopravy, napríklad za zvýhodnené vstupné do krajských kultúrnych inštitúcií, alebo bezplatné využitie cyklobusov," ozrejmila Andrea Štulajterová, poverená SAŽP koordináciou kampane.



Mnohé samosprávy pri príležitosti ETM organizujú odborné konferencie, rôzne vzdelávacie aktivity či tematické podujatia. ETM aj v roku 2022 podporí Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá od 16. do 22. septembra ponúka všetkým cestujúcim možnosť prepravy vlakmi kategórie osobných vlakov a regionálnych expresov v 2. vozňovej triede za polovičné cestovné. Zároveň sa počas tohto týždňa budú vo vlakoch uvedených kategórií bezplatne prepravovať bicykle.



Vyhlasovateľom kampane je Európska komisia na Slovensku, kampaň zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR.