Štedrovečerné menu je potrebné kombinovať rozumne, radí lekárka

Košice 24. decembra (TASR) – Počúvať svoje telo je základným pravidlom pri konzumácii jedál počas Štedrej večere. Tvrdí to lekárka Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Katarína Hricová, ktorá zároveň radí, že netreba jesť nasilu.



"Jesť pomalšie, pri večeri sa radšej porozprávať, dať si prestávky a povedať si, že už mám dosť, keď to tak cítim," hovorí Hricová, pričom odporúča uprednostniť domáce koláčiky. "Spravidla obsahujú menej cukru a viac vlákniny. Oriešky či sušené ovocie sú počas týchto sviatkov lepšou alternatívou na maškrtenie," tvrdí lekárka.



V prípade prejedenia sa pomôže podľa jej slov prechádzka na čerstvom vzduchu. "V krajnom prípade aj tabletka s tráviacimi enzýmami, nie však preventívne. Ak má niekto chronické ťažkosti, mal by postupovať podľa odporúčaní svojho lekára," zdôrazňuje Hricová.



Čo sa týka alkoholu, jeho prehnané množstvo dokáže podľa nej 'rozhádzať' organizmus aj na niekoľko dní. Jeho konzumáciu preto odporúča s mierou.



"Tráviť kombináciu mastnejších jedál a alkoholu je pre pankreas a žlčník mimoriadne náročná práca. Aby sme však len nestrašili, pohár aperitívu pred jedlom a pohár digestívu po jedle môže na naše trávenie vplývať pozitívne. Samozrejme, nie pred a po každom chode," hovorí lekárka s tým, že aby telo vedelo alkohol spracovať, potrebuje vodu, dobré je preto ku každému poháriku vypiť aspoň deci čistej vody.



Sladené perlivé nápoje nemusia byť tou najlepšou voľbou. "Stále platí, že čistá voda, slabšie čaje či riedené ovocné šťavy sú to najlepšie. Mnoho ľudí si neuvedomuje, koľko kalórií do tela dostáva sladenými perlivými nápojmi," skonštatovala Hricová a dodala, že ani počas sviatkov netreba zabúdať na pohyb a cvičenie.