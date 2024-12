Štefan je rozhodný a vitálny muž

Bratislava 26. decembra (TASR) - Mužské meno Štefan má grécky pôvod a znamená "víťaz". Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa stretávame pomenej, aj keď v minulosti patrilo na Slovensku medzi obľúbené.



Nositeľov oslovujeme prevažne Števo, Števko alebo Pišta. V súčasnosti sa ešte zachovávajú tradície, ktoré sa viažu k tomuto menu, ako sú návštevy príbuzných a vinšovanie. Štefanovia majú meniny na Druhý sviatok vianočný.



Sú to rozhodní, odvážni aj opatrní muži, ktorí stoja za svojím slovom a nevzdávajú sa.



Ich život je relatívne stály. Majú okolo seba spoľahlivých priateľov. Mohli by sme ich nazvať aj večnými študentmi. Bývajú zanietení pre psychológiu a medicínu. Ich zmysel pre prispôsobovanie a fantáziu z nich robí aj zručných novinárov alebo fotografov disponujúcich obrovskou skúsenosťou.



Štefanovia sú zvyčajne zdraví a veľmi vitálni muži. Mali by si dávať pozor na prepracovanosť. Prospeje im racionálne stravovanie. Výživu by si mali dopĺňať o vitamín A.



Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená a fialová. Ochranné rastliny púpava, rozmarín, ochranné kamene diamant a ametyst.