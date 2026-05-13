Štefan Margita oslávi narodeniny trojalbumom One Voice/Zlatá kolekce
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Štefan Margita patrí k umelcom, ktorí sa nikdy nenechali zväzovať hranicami žánrov. Operné svetové scény, popové pódiá i intímne prostredie šansónu - to všetko v jeho kariére prirodzene koexistuje. Nový reprezentatívny trojalbum One Voice/Zlatá kolekce túto jedinečnú cestu zhŕňa a znovuotvára ako hudobný portrét mimoriadneho hlasu i osobnosti. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
One Voice/Zlatá kolekce vychádza na 3CD a bude exkluzívne prvýkrát k dispozícii 15. mája v rámci koncertu Štefan Margita & Andělé strážní v pražskej O2 aréne. Oficiálne vydáva trojalbum Supraphon 20. mája. Výber najkrajších nahrávok dopĺňa jedna novinka - pieseň s názvom Našel jsem vzkaz - citlivý šansón, ktorý vychádza v digitálnej podobe práve v týchto dňoch.
Výnimočný výberový trojalbum mapuje dlhoročnú spoluprácu Štefana Margitu (3. augusta oslávi 70. narodeniny) so Supraphonom a prináša prierez jeho tvorbou v celej šírke i hĺbke. Prvé dve CD patria popovým a crossoverovým nahrávkam, ktoré sa v priebehu rokov stali neoddeliteľnou súčasťou jeho umeleckej identity. Zaznievajú tam šansóny, balady i skladby na pomedzí žánrov - piesne, v ktorých Štefan Margita ukazuje svoju schopnosť pracovať s prirodzeným citom a zároveň využiť charakteristickú farbu hlasu s opernou istotou.
Dôležitým prvkom týchto nahrávok sú výnimočné duety. Stretnutie hlasu Štefana Margitu s hlasmi Hany Zagorovej, Marty Kubišovej, Mekyho Žbirku a ďalších osobností českej i slovenskej hudobnej scény dodáva albumu slávnostný rozmer. Tretie CD sa vracia ku klasickému repertoáru, na ktorom Margita vystaval svoju medzinárodnú kariéru. Operné árie Mozarta, Donizettiho či Myslivečka tu zaznievajú vedľa melódií Leonarda Bernsteina.
„Táto špeciálna kolekcia je pre mňa veľkou osobnou rekapituláciou,“ hovorí Margita. „Keď sa nad výberom nahrávok obhliadam späť, uvedomujem si, ako veľmi ma obohatilo stretávanie sa s rôznymi žánrami i ľuďmi. Či som spieval operu, pop alebo piesne na pomedzí štýlov, vždy som chcel, aby to bolo pravdivé.“
