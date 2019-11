Štefan Štec získal platinovú platňu a vydáva nový album Duje vitor

Bratislava 16. novembra (TASR) – Spevák Štefan Štec vydal v marci minulého roka album Poleťiv by'm na kraj svita. Bol viac ako úspešný a vniesol mu za predaj dvojnásobnú platinovú platňu. TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.



„Keď som ho vydával, vôbec ma to nenapadlo. Nevedel som, ako sa vlastne cédečka v dnešnej dobe predávajú. Chcel som len nahrať moje piesne a potešiť ľudí. Myslím si, že piesne z neho ľuďom pripomínajú domov, korene, pôvod. Tak ako som to cítil, tak som to nahral, je úprimný," uviedol pre médiá Štefan Štec.



Tento zámer sa mu podarilo naplniť naozaj dokonalo. Potešil hneď niekoľko tisícov fanúšikov. Po zverejnení fotografie s dvojitou platinou mu mnohí z nich na sociálnych sieťach písali, že album si púšťajú naozaj všade. Poslucháčov si našiel aj za hranicami Slovenska, napríklad v Spojených štátov amerických.







Na albume hrá Štefanova kapela Fajta. Z úspechu sa teší aj jej primáš. „Milo ma to prekvapilo a potešilo. Je to skvelý feedback od ľudí, za čo im ďakujeme. Je to pre nás zadosťučinenie za to, že sme vytvorili niečo, čo nie je prvoplánové a nezabudne sa hneď po vypočutí,” doplnil Dominik Maniak.



„Za posledných desať, možno dvadsať rokov si nespomínam, kedy tento žáner dosahoval takéto čísla. Celkovo sa predalo viac ako šesť tisíc kusov fyzických nosičov a to je veľmi dobrý indikátor, ktorým sa na slovenskej scéne, bez ohľadu na žáner, môže pochváliť len úzka skupina umelcov. V našej branži to potvrdzuje silný vzťah medzi fanúšikom a umelcom,” upresnil Marián Šoky z distribučnej spoločnosti Spinaker.



Štefan Štec s kapelou už nahral aj druhý album, ktorý dostal názov Duje vitor a vychádza budúci týždeň. „Nový album bude svieži, hudobne vyzretejší, budú tam zaujímavé i nečakané spolupráce a verím, že ľuďom prinesie pekné emócie,” dodáva na záver Štec.



