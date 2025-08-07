< sekcia Magazín
Štefánia je dôvtipná
Ženy menom Štefánia bývajú životaschopné.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Ženské meno Štefánia má grécky pôvod a význam mena je "víťazka". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Štefanka, Štefina, Štefka. Na Slovensku je to ojedinelé meno, početnejšie sa vyskytuje skôr jeho mužská podoba - Štefan.
Štefánie, ktoré oslavujú meniny 7. augusta, sa vyznačujú rýchlymi reakciami. Potrebujú stále niečo riešiť a vybavovať. Vedia svojím temperamentom ľudí strhnúť a ukázať im, aký je život krásny.
V škole sa prejavujú ako dôvtipné bytosti. Lákajú ich atraktívne povolania s dobrým zárobkom. Ak im niečo stojí v ceste, dokážu vôľou prekonať nemožné.
Ženy menom Štefánia bývajú životaschopné. Ovplyvňuje ich planéta Venuša.
Ich šťastné farby sú ružová a žltá. Ochranné rastliny mäta a prvosienka, ochranné kamene koral a opál.
