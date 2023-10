Stela by chcela mať všetko okamžite, nevie, čo je to plachosť

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ženské meno Stela je na Slovensku menej časté, má latinský pôvod a v preklade znamená "hviezda". Oslovujeme ich Stelka, Stelinka, Steli. Jeho nositeľky oslavujú meniny 3. októbra.



Stely sú pôvabné, cituplné a rýchlo reagujúce stvorenia. Nevedia, čo je to plachosť. Všetko by chceli mať hneď a naraz. Ich štúdium je mierne chaotické. Dievčatá s týmto menom snívajú, že sa stanú umelkyňami. Citový život majú poznačený svojou vlastníckou povahou.



Naoko majú vynikajúce zdravie, v skutočnosti je dosť kolísavé. Do jedálneho lístka by mali zaradiť veľa rýb, jogurty a sóju.



Stely ovplyvňujú planéty Mars a Pluto. Ich šťastné farby sú tmavomodrá a červená. Ochranné rastliny puškvorec a bazalka, ochranné kamene rubín, diamant a achát.