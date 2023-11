Spevácka hviezda Sting príde v júni na Slovensko

Bratislava 20. novembra (TASR) - Anglická spevácka hviezda Sting príde opäť na Slovensko. Koncert v bratislavskej Tipos Aréne odohrá v sobotu 1. júna 2024. "Ide o pokračovanie jeho celosvetového turné so špeciálnym programom, ktorý nadchol divákov po celom svete a je oceňovaný aj hudobnými kritikmi," uviedla pre TASR za organizátorov koncertu Zuzana Badinková z agentúry Vivien.



Sting sa v slovenskej metropole predvedie v sprievode rockovej kapely. Ako avizujú organizátori vystúpenia, zaznejú na ňom najobľúbenejšie hity z jeho bohatej kariéry ako člena skupiny The Police aj ako sólového umelca. V podaní 17-násobného víťaza hudobných cien Grammy zaznejú nadčasové hity ako Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle spolu s ďalšími ikonickými skladbami.



Vstupenky budú v predaji od piatka 24. novembra v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk. Členovia Stingovho fanklubu majú príležitosť získať prístup k exkluzívnemu predpredaju lístkov na www.sting.com.