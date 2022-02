Sting predal všetky svoje piesne vydavateľstvu Universal

Londýn 10. februára (TASR) - Britský spevák a skladateľ Sting predal vydavateľské práva ku svojim všetkým piesňam vrátane tvorby so skupinou The Police spoločnosti Universal. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Rodák zo severoanglického Wallsendu bol lídrom zmienenej formácie od konca 70. do polovice 80. rokov; po jej rozpade sa vydal na sólovú dráhu, počas ktorej získal 17 cien Grammy.



"Je pre mňa absolútne zásadné, aby moje celoživotné dielo malo domov, kde bude cenené a rešpektované. A to nielen za účelom spojenia s dlhoročnými priaznivcami, ale aj s cieľom predstaviť moje piesne novému publiku a generáciám. Bolo prirodzené zjednotiť všetko pod jednou strechou," uviedol 70-ročný Sting.



Podľa denníka The Guardian hudobník zinkasoval za túto zmluvu 300 miliónov dolárov. Televízia Sky News s odvolaním sa na časopis Variety uvádza sumu 350 miliónov dolárov.



K podobnému kroku pristúpili aj Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan dedičia zosnulého Davida Bowieho, Tina Turnerová, Taylor Swiftová, David Guetta, Shakira či skupiny Fleetwood Mac a Blondie.



"Sting je skladateľský génius, ktorého hudba preniká do globálnej kultúry. Sme poctení, že výberom Universalu pre publikovanie svojich piesní bude celá jeho práca patriť do našej rodiny. Je to zodpovednosť, ktorú neberieme na ľahkú váhu," vyhlásil Lucian Grainge, šéf vydavateľstva Universal.