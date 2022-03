Ochotníckemu súboru Stožkár pribudli herci, obsadiť majú novú hru

Stožok 1. marca (TASR) – Do divadelného ochotníckeho súboru Stožkár pribudli noví ľudia, ktorých by chceli obsadiť do pripravovanej hry. Herci spod Poľany z obce Stožok v Detvianskom okrese však popri tom aj naďalej plánujú vystupovať s predstavením Rysavá jalovica. Pre TASR to povedal režisér všetkých divadelných hier Stožkára Jaroslav Černák.



Ako dodal, z náboru vzišli piati členovia ochotníckeho súboru, ktorí sú tridsiatnici. „Chceme tak začať pracovať s novými tvárami, aby sme entuziazmus obyvateľov v Stožku zapracovali do kultúry. Divadlo funguje na základe toho, akých ľudí má typologicky. Vtedy vieme aj skôr nájsť divadelnú hru a aj napasovať ju pre konkrétne postavy,“ spomenul.



Podľa neho by pripravované predstavenie malo byť veselé. „Obecenstvo teraz potrebuje úsmev na tvárach. Mohla by to byť komédia alebo satira. Láka ma buď mafiánska téma, alebo prepad banky,“ poznamenal Černák.



Pripomenul tiež, že začiatkom jesene minulého roka stihol Stožkár premiéru hry Rysavá jalovica. Prišli sa na ňu pozrieť nielen miestni občania, ale aj tí z regiónu. S týmto predstavením sa súbor vlani v októbri predstavil aj na krajskej súťažnej prehliadke neprofesionálneho divadla v Revúcej. „Boli sme tam prvýkrát, je to úspech a tešíme sa z neho. Vieme, ako pokračovať a ktoré chyby odstrániť,“ podotkol.



Rysavú jalovicu chcú na jar predstaviť aj divákom v podpolianskych obciach. „Je to vďačná téma, pripravujeme totiž také, ktoré oslovia dedinčanov. Jalovica je presne taká, oslovuje nášho diváka. Nerobíme divadlo pre mestské publikum, naše dedinské prostredie si pýta rozprávky, klasiky a ľudový charakter,“ ukončil režisér s tým, že sa však nebráni ani iným výzvam.



Najväčším úspechom divadla je ocenenie Laureát festivalu Stanislava Chrena, ktorý sa pred šiestimi rokmi uskutočnil v Kanianke pri Prievidzi. Ocenenie získal súbor za hru Kubo. V repertoári ochotníkov sú aj divadelné hry Traja zhavranení bratia, Prorok Rak, Intrigáni a aj Detvianska nátura. Stožkár má v súčasnosti vyše 20 stabilných členov, do niektorých hier však pozývajú aj ďalších ochotníkov.