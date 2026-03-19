Streisandová a Jackson si v Cannes prevezmú čestnú Zlatú palmu
V poradí 79. ročník filmového Festivalu v Cannes sa bude konať 12.-23. mája 2026.
Autor TASR
Paríž 19. marca (TASR) - Hollywoodska a broadwayská legenda Barbra Streisandová získa na tohtoročnom filmovom Festivale v Cannes čestnú Zlatú palmu ako ocenenie za kariéru, ktorá trvá už viac ako šesť desaťročí, oznámili organizátori podujatia. Ďalším recipientom tohto významného ocenenia bude novozélandský filmový režisér a producent Peter Jackson, známy najmä trilógiou Pán prsteňov (2001-2003), ktorá dovedna získala 17 Oscarov.
„S hrdosťou a hlbokou pokorou vyjadrujem nadšenie, že sa môžem pridať k držiteľom čestnej Zlatej palmy, ktorých tvorba ma už veľmi dlho inšpiruje,“ citovala 83-ročnú Streisandovú tlačová agentúra AFP.
Ocenenie si prevezme na záverečnom ceremoniáli festivalu. Zlatá palma rozšíri jej zbierku trofejí, ktorá zahŕňa dvoch Oscarov, deväť Zlatých glóbusov, päť cien Emmy, jednu cenu Tony a desať cien Grammy.
Podľa riaditeľa festivalu Thierryho Frémauxa toto ocenenie vyzdvihuje Streisandovej prínos ako „legendárnu syntézu Broadwaya a Hollywoodu, hudobného pódia a strieborného plátna“. Po tom, ako sa preslávila v divadle, sa Streisandová stala celosvetovou ikonou vo filmovom aj hudobnom priemysle.
Čestnú Zlatú palmu po prvý raz udelili v roku 1997 Ingmarovi Bergmanovi, od roku 2002 ju udeľujú každoročne. Medzi ďalších laureátov tohto ocenenia patria Woody Allen, Jane Fondová, Catherine Deneuveová, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Bernardo Bertolucci, Alain Delon, Jodie Fosterová, Tom Cruise, Michael Douglas, Harrison Ford, Meryl Streepová, George Lucas, Robert De Niro či Denzel Washington.
V poradí 79. ročník filmového Festivalu v Cannes sa bude konať 12.-23. mája 2026. Cannes je spolu s Benátkami a Berlínom považovaný za „veľkú trojku“ európskych filmových festivalov a spolu s Torontom a Sundance za „veľkú päťku“ globálne.
„S hrdosťou a hlbokou pokorou vyjadrujem nadšenie, že sa môžem pridať k držiteľom čestnej Zlatej palmy, ktorých tvorba ma už veľmi dlho inšpiruje,“ citovala 83-ročnú Streisandovú tlačová agentúra AFP.
Ocenenie si prevezme na záverečnom ceremoniáli festivalu. Zlatá palma rozšíri jej zbierku trofejí, ktorá zahŕňa dvoch Oscarov, deväť Zlatých glóbusov, päť cien Emmy, jednu cenu Tony a desať cien Grammy.
Podľa riaditeľa festivalu Thierryho Frémauxa toto ocenenie vyzdvihuje Streisandovej prínos ako „legendárnu syntézu Broadwaya a Hollywoodu, hudobného pódia a strieborného plátna“. Po tom, ako sa preslávila v divadle, sa Streisandová stala celosvetovou ikonou vo filmovom aj hudobnom priemysle.
Čestnú Zlatú palmu po prvý raz udelili v roku 1997 Ingmarovi Bergmanovi, od roku 2002 ju udeľujú každoročne. Medzi ďalších laureátov tohto ocenenia patria Woody Allen, Jane Fondová, Catherine Deneuveová, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Bernardo Bertolucci, Alain Delon, Jodie Fosterová, Tom Cruise, Michael Douglas, Harrison Ford, Meryl Streepová, George Lucas, Robert De Niro či Denzel Washington.
V poradí 79. ročník filmového Festivalu v Cannes sa bude konať 12.-23. mája 2026. Cannes je spolu s Benátkami a Berlínom považovaný za „veľkú trojku“ európskych filmových festivalov a spolu s Torontom a Sundance za „veľkú päťku“ globálne.