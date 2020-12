Študentom sa otvorili nové obzory

Bratislava 15. decembra (OTS) - Rok 2020 priniesol so sebou množstvo zmien a nových situácií, ktoré ovplyvnili aj život študentov. Rýchlosť zvratov a skúšku flexibility pocítili aj účastníci rozvojového programu Samsung Tvoja šanca #futureskills. Z mnohých pôvodne plánovaných prednášok a osobných workshopov museli organizátori upustiť a svoju pozornosť zamerať prioritne na online prostredie. Podľa slov jednej z organizátoriek Lucie Mairychovej sa študenti popasovali so zmenami na výbornú.



Rozvojový projekt Samsung Tvoja šanca #futureskills mal už tretí rok po sebe za cieľ pripraviť mladých študentov na budúcnosť. Najmä ich zorientovať v možnostiach a nárokoch stále výraznejšie digitalizovaného trhu práce a pomôcť im nájsť uplatnenie v modernom svete plnom technológií. „Cieľom rozvojového programu nie je nahradiť školu. Práve naopak, získať nové a ďalšie skúsenosti, ktoré sa väčšinou v škole neučia a ktoré im uľahčia vstup na moderný pracovný trh. Spoznávajú ľudí z praxe, objavujú svoje silné stránky a možno si ujasnia, kam chcú v budúcnosti smerovať, čo ich baví. Často sami nevedia, čo chcú a kde sa chcú v budúcnosti vidieť,“ vysvetľuje Zuzana Mravík Zelenická, manažérka CSR projektov spoločnosti Samsung, ktorá realizuje desaťmesačný študentský program na Slovensku a v Česku.



V online prostredí ako doma

Súčasťou programu boli workshopy či stretnutia s mentormi, ktoré mali zodpovedať rôzne teoretické aj praktické otázky. Situácia súvisiaca s pandémiou však výrazne zasiahla do priebehu projektu a mnohé aktivity sa zo dňa na deň presunuli do online prostredia. Aj tieto nečakané zmeny však ukázali, že mladí ľudia vedia reagovať promptne, neboja sa nových výziev a online prostredie im nerobí žiadne problémy, ba práve naopak. „Plánovali sme pre študentov množstvo workshopov, ale neočakávaná situácia ohľadom šírenia koronavírusu ich nakoniec sama uviedla do praxe skôr, než sme si mysleli. Účastníci projektu sa museli prispôsobiť novým metódam vzdelávania, z učenia v triede alebo na prezenčných workshopoch prešli do online prostredia. Boli nútení intenzívne využívať princípy projektového riadenia, nové technológie – e-maily, videohovory, rôzne platformy pre online prácu v skupine – a všetci navyše hneď na začiatku absolvovali online kurz osobnej produktivity. Naplno si skúsili, aké ťažké je doma nezlenivieť a využívať svoj čas efektívne," hovorí Lucie Mairychová, organizátorka projektu Samsung Tvoja šanca #futureskills.



Aj napriek tejto situácii študenti zadané úlohy zvládli a organizátorov aj tento ročník presvedčil o tom, že mladým ľuďom záleží na budúcnosti a majú záujem vzdelávať sa aj mimo školy. To navyše potvrdzuje aj prieskum realizovaný medzi absolventmi programu v rokoch 2018-2020. Z neho vyplýva, že až 52% študentov trávi tri až šesť hodín týždenne mimoškolským vzdelávaním.



Praktické cvičenia na prvom mieste

Projekt Samsung Tvoja šanca #futureskills sa snaží reflektovať na preferencie svojich študentov. Aj preto po celé trvanie programu prevažovali praktické úlohy a formy vzdelávania. Práve praktické cvičenia a projekty označili jej absolventi (48%) za najpreferovanejšie typy výučby. Ďalších 32% považuje za najlepšiu formu klasickú výuku v škole a 8% z nich webináre či youtube videá. Takmer polovica absolventov (48%) tiež odpovedala „skôr áno“ na otázku, či je formálne vzdelávanie dôležité, a o polovicu menej študentov (24%) si myslí, že skôr nie. Z prieskumu vyplynulo aj to, že najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní o štúdiu zohrávajú rodičia a kamaráti, ktorých na prvé miesto dalo 60% študentov.



Mladí ľudia si rovnako uvedomujú dôležitosť filtrovania správnych a pravdivých informácií. Podľa prieskumu v projekte si väčšina z nich overuje informácie tým, že sa snaží nájsť ďalšie články a zdroje k daným témam. Na druhom mieste to boli konzultácie s rodinou a priateľmi. Aj tieto zistenia umožňujú mentorom v projekte lepšie pochopiť mladú generáciu a prispôsobovať im ponúkané informácie či možnosti rozvoja.



Tento rok nás naučil veľa

To, že tento rok bol špecifický potvrdzujú aj organizátorky projektu. Napriek tomu ho vnímajú pozitívne, tešia sa zo šikovných a cieľavedomých študentov, a s odhodlaním sa pustia do 4. ročníka bez ohľadu na to, či sa opäť presunie do online prostredia alebo sa vráti do pôvodného offline režimu. „Študenti na konci novembra odprezentovali svoju prácu na tímových projektoch, čo bolo akési vyvrcholenie nášho projektu. Taktiež absolvovali individuálne konzultácie s kariérnou poradkyňou Petrou Drahoňovskou, počas ktorých reflektovali a hodnotili svoj posun počas projektu a plánovali si ďalšie kroky do budúceho roka. A keďže nemohli čerpať tohtoročný rozpočet na osobné workshopy, kurzy a konferencie, rozhodli sme sa každému účastníkovi venovať ešte extra budget 15 000 Kč, resp. 600 Eur, na individuálny rozvoj, ktorý môžu využiť do júna budúceho roka,“ uzavrela Zuzana Mravík Zelenická.



Aktuálne informácie k prihlasovaniu do ďalšieho ročníka uverejnia organizátori na webových stránkach projektu.