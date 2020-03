Pláže sveta sa strácajú následkom klimatickej krízy

Brusel 3. februára (TASR) - Takmer polovica piesočných pláží sveta koncom storočia výrazne ustúpi v dôsledku zatápania pobreží spôsobeného klimatickými zmenami a ľudskými zásahmi. Vyplýva to z najnovšej štúdie Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, informoval v pondelok denník The Guardian.



Vedci vo svojej štúdii predpovedali, že na morských pobrežiach bude dochádzať k piesočnej erózii, ktorá bude ohrozovať žijúce živočíchy a rastliny. To bude mať negatívny vplyv na pobrežné osídlenie, ktoré následkom erózie príde o nárazníkové zóny poskytujúce ochranu pred stúpajúcou hladinou mora a búrlivého prílivu počas búrok.



Predpokladá sa pritom, že vládne opatrenia zamerané na zmiernenie týchto škôd budú čoraz nákladnejšie a v niektorých prípadoch neudržateľné.



Erózia podľa štúdie o 30 rokov zničí 36.000 kilometrov - alebo 13,6 percenta - piesočného pobrežia. Vedci zároveň tvrdia, že táto situácia sa ešte zhorší v druhej polovici storočia, keď sa odplaví ďalších 95.000 kilometrov - alebo 25,7 percenta - pláží po celom svete.



Ak bude ľudstvo pokračovať v produkcii uhlíka súčasným tempom, hladina morí stúpne odhadom o 80 centimetrov, tvrdí Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC). Ak sa tak stane, pod vodou sa ocitne celkovo 131.745 kilometrov pláží alebo 13 percent nezaľadneného pobrežia planéty.



V najlepšom prípade príde Británia o 1531 kilometrov svojho piesčitého pobrežia (27,7 percenta), v najhoršom o 2415 kilometrov (43,7 percenta). Vedci očakávajú, že najťažšie postihnutými krajinami budú v tomto smere Austrália (14.849 kilometrov) a Kanada (14.425 kilometrov). Nasledovať budú Čile (6659 kilometrov), Mexiko (5488 kilometrov), Čína (5440 kilometrov) a USA (5530 kilometrov).