Štúdia: Včelí jed zabíja agresívne bunky rakoviny prsníka

Sydney 2. septembra (TASR) - Jed včiel medonosných dokáže zabiť ťažko liečiteľné agresívne bunky rakoviny prsníka, pričom má minimálne účinky na zdravé bunky v tele. Vyplýva to z najnovšej štúdie vedcov zo západnej Austrálie, zverejnenej v utorok v medzinárodnom lekárskom časopise npj Precision Oncology. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Bádatelia z Lekárskeho výskumného ústavu Harryho Perkinsa v austrálskom meste Perth otestovali protirakovinové účinky jedu 312 včiel a čmeliakov, vysvetľuje DPA.



Jed čmeliakov napriek vysokej koncentrácii nedokázal rakovinové bunky zabiť, jed včiel však preukázal "pozoruhodný účinok," píše sa na webstránke inštitútu.



"Jed bol mimoriadne silný," napísala vedúca výskumu Ciara Duffyová. "Melitín je schopný do 60 minút úplne zničiť membrány rakovinových buniek," vyjadrila sa o novom objave.



Významná zložka jedu - toxín melitín - vo veľkom zabíjal agresívne bunky najmä pri trojitej negatívnej forme rakoviny prsníka, pričom nepoškodzoval zdravé bunky.



Trojitý negatívny karcinóm predstavuje 10-15 percent všetkých prípadov rakoviny prsníka.



V súčasnosti neexistuje komplexná účinná liečba zameraná na tento typ onkologického ochorenia - na liečenie sa vo väčšine používa kombinácia rôznych chemoterapií.



Štúdia sa taktiež zamerala na to, či melitín môže byť použitý v kombinácii s liekom docetaxel, ktorý sa podáva pri chemoterapii na liečbu agresívnych druhov rakoviny prsníka.



Podľa vedkyne Duffyovej melitín narúša štruktúru bunkových membrán, čo umožňuje vniknutiu tohto toxínu priamo do buniek a zrýchľuje tým ich zabitie.



Technika kombinácie melitínu a docetaxelu bola "nesmierne účinná v zmenšovaní rastu nádorov u myší," priblížila Duffyová.



Rakovina prsníka je celosvetovo najrozšírenejším typov rakoviny u žien.